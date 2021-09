Na festivalu už se představila řada hvězdných hostů, třeba režiséři Peter Bebjak, Rudolf Havlík, Jan Prušinovský, Radim Špaček, Filip Remunda, Miloslav Šmídmajer, Dan Svátek, Marek Najbrt nebo Vít Klusák, který do Plzně dorazil z Prahy pěšky se svým synem. Z herců a hereček to byli Antonie Formanová, Matouš Ruml, Martina Babišová, Pavla Gajdošíková, Antonie Formanová, Petra Nesvačilová, Bára Poláková, Jan Jankovský, Eliška Křenková, Magdalena Borová, Martina Babišová a mnoho dalších.

Už jen dva dny zbývají do konce 34. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň. Ve středu večer jej ukončí slavnostní vyhlášení v DEPO2015, vítězové Zlatých ledňáčků budou vyhlášení v kategoriích celovečerní hraný nebo animovaný film, dokumentární film, televizní a internetový projekt – seriálová tvorba, televizní a internetový projekt – film a minisérie a studentský krátkometrážní film.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.