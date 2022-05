Takový bude ve čtvrtek 12. května začátek 8. ročníku mezinárodního Plzeňského festivalu stepu. Potrvá až do neděle 15. 5. a nabídne také večer Tap Jam, ukázky práce studií pod širým nebem nebo workshopy. Vrcholem festivalu bude v sobotu večer Stepařská show s mezinárodními hvězdami v Měšťanské besedě.

Při zahájení budou stepaře z pořádajícího Step by step studia živě doprovázet čtyři pěvecké sbory: Kajetán - dětský sbor opery Divadla J. K. Tyla, sbor Česká píseň a dva sbory z Třemošné Kvíčaly a Arnicor. „Náš společný flash mob potrvá od 17 do 17.30 a více než stovka stepařů všech věkových kategorií při něm zastepuje na ikonickou skladbu Slyš tu píseň zástupů z muzikálu Bídníci v podání čtyř pěveckých sborů,“ upřesňuje Kamila Borovská ze Step by step studia, které festival organizuje. Vstup na všechny festivalové akce pod širým nebem je zdarma.

Na pátek večer je připravena novinka Tap Jam v kavárně DEPO2015. V rámci večera stepařských improvizací doprovázených živě kapelou A. S. Band předvede své umění dvojice španělských stepařských hvězd Roser Font a Guillem Alonso a také vynikající ukrajinský stepař žijící v Praze Igor Bezdieniezhnykh. Večer začíná ve 20 hodin a vstupné je dobrovolné.

Sobotní dopoledne bude patřit ukázkám práce stepařských studií na pódiu U Branky. Na plzeňské pěší zóně se pod širým nebem představí mimo domácího Step by step studia také TIP TAP z Varšavy, No Feet z Brna, Taneční studio Andrea z Prahy nebo skupina INIS s ukázkami irského stepu. V sobotu odpoledne zvou organizátoři všechny, kteří si chtějí step vyzkoušet, na workshop pro veřejnost. Koná se od 13 hodin v prostorách Step by step studia v DEPO2015, stepařské boty budou na místě k zapůjčení a workshop povede Igor Bezdieniezhnykh. Vstup je zdarma.

Vrcholem Plzeňského festivalu stepu bude tradičně Stepařská show v Měšťanské besedě. Kromě jednotlivců a formací z domácího Step by step studia, kteří předvedou především své úspěchy ověnčené choreografie, budou k vidění také vystoupení špičkových českých i zahraničních stepařů a studií. Nebudou chybět španělské hvězdy Roser Font a Guillem Alonso nebo několikanásobný mistr světa, Švýcar s českými kořeny, Daniel Borak, jehož umění už Plzeňané měli možnost obdivovat. „Daniel Borak patří k nejžádanějším světovým stepařům a my jsme rádi, že si opět našel na Plzeň čas. Vystoupí v rámci Stepařské show a povede také workshop pro pokročilé stepaře,“ upozornila Kamila Borovská.

Stepařskou show zpestří muzikáloví hosté z Divadla J. K. Tyla, Pavel Režný, Charlotte Režná a Eva Staškovičová s písněmi z muzikálů Sunset Boulevard, My Fair Lady a Fun Home. Diváci se mohou těšit i na píseň z muzikálu Bídníci v podání čtyř pěveckých sborů, které stejně jako na čtvrtečním flash mobu na náměstí, doprovodí stepaře při společném vystoupení.

Vstupenky na Stepařskou show je ještě možné zakoupit prostřednictvím Měšťanské besedy.

Kompletní program najdete na webu festivalu www.plzenskyfestivalstepu.cz.