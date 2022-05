Divadlo, tanec, performance a výtvarné umění potěší diváky jak venku – na peronech, na náměstích (nám. Českých bratří, nám. Emila Škody, Husovo náměstí), tak uvnitř – v prostoru kulturní scény Moving Station, která festival od 12. do 15. května pořádá.

„Nabízíme setkání divadla, performance a literatury i výtvarného umění, oslavujeme skutečné setkávání umělců různých oborů a vnímavých diváků. Formát festivalu, který Plzni nabízíme, je ojedinělý a inspirativní,“ uvedl umělecký ředitel Moving Station Roman Černík.

Do Plzně přijede celkem 74 umělců – divadelníků, výtvarníků, básníků, tanečníků a performerů z celé České republiky a také ze slovenské Nitry. Dohromady uvedou 15 vystoupení různého formátu, uměleckých žánrů i délky trvání. Výtvarná část festivalu nabídne fotografie, malbu, sochu, technologie i konceptuální výtvarné instalace.

Festival stepu odstartuje společná choreografie více než stovky tanečníků

Festival zahájí ve čtvrtek 12. května od 17 hodin procházka výstavami a jejich hromadná vernisáž, následně Nové divadlo v Nitře uvede Zlodějku knih – inscenaci na motivy světoznámého bestselleru Marka Zusaka o tom, jak se z děvčete stává profesionální zlodějka knih a tím nepřítelkyně třetí říše. Na závěr dne přednese mladá generace nejen plzeňských básníků svou tvorbu.

Pátek 13. května bude patřit loutkové pohádce pro dospělé – Iluminace jihočeského tvůrce Vítězslava Marčíka ml., site specific performance Islanders, kterou vytvoří mezinárodní tým tvůrců na míru perónům nádraží Plzeň-Jižní Předměstí a večer nabídne open-air divadelní představení Štěstíčko brněnského souboru Divadlo Feste.

Sobota 14. května nabídne program na celý den, počínaje pohybově – básnířskou performance souboru Orbita z Brna, performerka ka3ka3 představení své SOUNDiště, Petr Dlouhý se bude věnovat vizím o budoucnosti prostřednictvím tarotových symbolů zpracovaných současným umělci. Program nabídne dvě inscenace z produkce Moving Station: 30 dní – zážitkovou hru o procesu získávání víz a Hrubý domácí produkt – o dluhové pasti a exekucích. Večer uzavře venkovní pohybová inscenace FysioARTu Bez křídel bos.

Města využijí dotací. Opraví z nich byty pro Ukrajince

Neděle 15. května přinese pohádku pro děti Divadlo DNO – Liška Bystrouška, dokumentární divadlo reportující o situaci na polsko-běloruských hranicích souboru Teď nádech a leť a performance souboru PES5 – When live gives you brambory – společné vaření a sdílení příběhů.

Vstup na venkovní akce je zdarma. Na sobotní workshop Reimagining the Future/s je potřebná předchozí rezervace přes portál GoOut.cz. Vstupenky na program v Moving Station jsou k dostání přes GoOut.cz a také na místě.

Podrobný program festivalu najdete na www.nastevreno.cz.