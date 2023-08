Hlavní část 31. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo se v Plzni uskuteční od 13. do 17. září a přinese osmnáct inscenací. Chybět nebudou ani domácí Divadlo J. K. Tyla a Divadlo Alfa. Vstupenky už jsou v prodeji.

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla se na festivalu představí s inscenací Příliš drahý jed. | Foto: Irena Štěrbová

Výjimečné inscenace divadelních scén z Polska, Litvy, Slovenska a tradičně také výběr toho nejlepšího, co vzniklo za uplynulou sezonu na domácích pódiích, představí v Plzni divákům v polovině září 31. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo. Návštěvníci uvidí zahraniční inscenace Dmitrije Krymova, jednoho z nejoriginálnějších ruských režisérů, který Rusko po Putinově rozpoutání války na protest opustil, předního polského režiséra Jana Klaty, polské režisérky Katarzyny Kalwat a slovenské inscenace v režii Petry Tejnorové a Michala Vajdičky. Celkově bude jen v hlavní části, která proběhne od 13. do 17. září, uvedeno osmnáct inscenací. Na hlavní část pak naváže tradiční epilog, v němž se letos představí dvě pražská divadla. Vstupenky na hlavní program jsou už v prodeji v síti Plzenskavstupenka.cz.

„Mám velkou radost, že v režisérských osobnostech Jana Klaty a Katarzyny Kalwat přivážíme špičky současného polského divadla. Dmitrij Krymov před čtyřmi lety s inscenací Bez věna sklidil velký úspěch. Letos se vrací s další inscenací, která rozbíjí obvyklý pohled na ruskou klasiku. A navíc také jako tvůrce, který musel opustit svoji vlast, kde se stal personou non grata, protože ihned po přepadení Ukrajiny veřejně protestoval,” říká ředitel festivalu Jan Burian.

„Když stojím před slavným obrazem, zajímá mě zkoumat jeho nejmenší části možná dokonce více než jeho celek, protože tam, jako v kapce vody, najdu individualitu umělce,“ říká v souvislosti se svou inscenací Fragment Dmitrij Krymov. „Zkoumanou částí je zde začátek třetího dějství Tří sester, scéna nočního požáru. A v jejím středu, jakoby pod lupou, nejstarší Olga,” dodává k tomu členka dramaturgické rady festivalu Kamila Černá. S výjimečnou inscenací Fragment přijede do Plzně litevské divadlo Klaipėdos Dramos Teatras z Klaipėdy.

Gdaňské divadlo Teatr Wybrzeze přiveze do Plzně interpretaci antického dramatu Trójanky o válce, osudu žen a barbarství vítězů režiséra Jana Klaty, který byl mnohokrát oceněn za originální a progresivní interpretace divadelní klasiky. „Kromě Polska Klata režíruje po celé Evropě, včetně Prahy, a je znám i divákovi našeho festivalu. V jeho inscenacích se odráží režisérův nonkonformní, často provokativní postoj i silná společenská a politická angažovanost,” vysvětluje Dora Štědroňová.

Dvě polské scény, krakovský soubor Teatr Łaźnia Nowa a Nowy Teatr z Varšavy, přijedou s inscenací Návrat do Remeše režisérky Katarzyny Kalwat. Inscenace vychází ze slavné knihy francouzského sociologa Didiera Eribona. „Vypráví příběh samotného autora, který se kdysi z dělnického prostředí Remeše odstěhoval do Paříže, prošel coming outem, společensky postoupil – a teď, po otcově smrti, se vrací do rodného města a poměrů, ze kterých vzešel. Návrat do Remeše je jakousi osobní zpovědí a zúčtováním,” líčí Michal Zahálka.

V hlavních rolích inscenace Děti na motivy povídek Boženy Slančíkové Timravy v režii Michala Vajdičky se představí slavná generace herců Slovenského národného divadla v čele s Emílií Vášáryovou a Emilem Horváthem, po jejich boku pak nejmladší členové souboru.

Zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského uvede v Plzni dokumentární inscenaci Jsme krajina / Příběh lidí, přehrady a času českých tvůrkyň Petry Tejnorové a Marty Ljubkové o vodním dílu Slatinka na středním Slovensku. To sice nestojí, ale jeho budování představuje ekologický a hlavně společensko-politický odraz toho, jak žijeme. „Výsledek je jevištní esejí o krajině, jíž jsme všichni součástí,” doplňuje Michal Zahálka.

Domácí soubory v rámci hlavního programu představí výběr z toho nejlepšího, co vzniklo na domácích scénách za uplynulou sezonu. „Výběr domácích inscenací reflektuje ve zvýšené míře složitost života na této planetě i jejích politických důsledků,“ uvádí další z dramaturgů Jan Kerbr.

Z Prahy se představí Divadlo Na zábradlí, které uvede inscenaci Vzkříšení (režie Jan Mikulášek) dle stejnojmenného Tolstého románu v moderní, typicky úsporné úpravě německého dramatika a režiséra Armina Petrase. Režisér Jiří Austerlitz a skupina Boca Loca Lab představí voicebandovou stylizaci Máchova Máje, ve které čtveřice herců virtuózním způsobem přechází od sborů k niterným sólovým výpovědím. Divadlo Minor potěší nejen nejmenší diváky zpracováním tradiční pohádkové předlohy Dlouhý, Široký a Bystrozraký (režie Robert Smolík) na zmenšeném kukátkovém jevišti a s loutkami vedenými Antonií Formanovou, jejíž civilní projev vtipně kontrastuje s pohádkovým textem.

Divadlo v Dlouhé přiveze komorní inscenaci Sodoma komora (režie Hana Burešová) inspirovanou povídkou Johannese Urzidila Poslední zvonění o příběhu dvou sester-služek z doby protektorátu. Divadlo Letí uvede satirickou komedii Džípy (režie Martina Schlegelová) sledující tragické události, jež se odehrály na jednom mnichovském úřadu práce a které svět nezaznamenal kvůli právě probíhajícímu finále Ligy mistrů. Dejvické divadlo přiveze nejnovější hru Fifty autora i režiséra Petra Zelenky, která vypráví o tom, jaký masakr napáchal v roce 2018 výsledek druhého kola prezidentských voleb v Čechách v životě Davida Prebingera, architekta na volné noze, neúspěšného organizátora švédských trojek, čerstvě rozvedeného neúnavného glosátora doby a smolaře s dobrým srdcem. Ivan Trojan získal za roli Davida Cenu kritiky za nejlepší mužský herecký výkon a Fifty se stalo nejlepší poprvé uvedenou českou divadelní hrou loňského roku.

Brněnské Divadlo Husa na provázku představí inscenaci Jiřího Havelky Vykouření, ve které se s nadhledem vrací k pět let staré divadelní kauze, v níž údajně Ježíš na jevišti znásilnil muslimskou ženu, což pobouřilo hnutí Slušní lidé, Dominika Duku i brněnské politiky. Liberecké Divadlo F. X. Šaldy přiveze scénickou koláž Audience a Příjem (režie Břetislav Rychlík). Příjem je „pokračování“ Havlovy proslulé aktovky Audience z pera Havlova disidentského souputníka Jiřího Dientsbiera, v němž se spisovatel Vaněk opět setkává s užvaněným pivovarským sládkem.

Hradecké Klicperovo divadlo uvede v Plzni černočernou komedii Celý život nestačí (režie Jan Frič) z Podkrkonoší, kraje spiritistů. Divadlo Petra Bezruče z Ostravy ukáže inscenaci Kafkova Procesu (režie Jan Holec), ikonického díla moderní literatury, v níž pozoruhodný výtvarný rámec v černé a bílé doplňují prvky live cinema a výraznou složkou inscenace je i hudební vklad Ivana Achera. Činoherní studio Ústí nad Labem vezme diváky v humorné inscenaci Jídelní vůz autora i režiséra Davida Šiktance na cestu vlakem z Prahy do Ústí nad Labem do jídelního vozu rychlíku – v reálném čase s patřičným výhledem do ubíhající krajiny.

Domácí Divadlo J. K. Tyla do programu festivalu zařadilo aktuální politický horor a multižánrovou divadelní rekonstrukci Příliš drahý jed (režie Adam Doležal) na námět likvidace agenta Alexandra Litviněnka. Divadlo Alfa pak působivou inscenaci Putování dobrého Hanse Böhma Evropou (režie Tomsa Legierski), která získala Cenu Erik Českého střediska UNIMA.

V rámci epilogu se představí dvě pražská divadla: Divadlo Ungelt s psychologickým dramatem Brácha (režie Pavel Ondruch) s Veronikou Khek Kubařovou, Markem Němcem a Igorem Orozovičem. Činoherní klub uvede tragikomedii Babyboom (režie Ondřej Sokol) odehrávající se o Vánocích v porodnici, kde tři manželské páry očekávají narození potomka. Nestandardní reakce rodičů na chystanou událost musí zvládnout jediná zdravotní sestra, která má ovšem problémy i sama se sebou.

Hlavní program tradičně doplní sekce Johan uvádí v prostoru Moving Station, bezplatná představení pod širým nebem, výstavy a diskuse.