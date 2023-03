I se svítícími brýlemi budou mít možnost si projít trasu letošního festivalu světla Blik Blik jeho návštěvníci. Uskuteční se už v pátek 24. a v pátek 25. března, vždy od 19 do 24 hodin.

V Plzni se 24. a 25. března uskuteční sedmý ročník festivalu světla Blik Blik. | Foto: archiv DEPO2015

Na trase z pořadatelského DEPO2015 do Plzeňského Prazdroje s odbočkou do Kopeckého sadů a k Brance u Studijní a vědecké knihovny nabídne 14 lokací se světelnými instalacemi, výstavu či workshop.

„Polovina z programu byla vytvořena přímo pro náš festival, z hlediska přípravy byly nejnáročnější asi Živý les a Škola videomappingu, což byl komplexní projekt, jehož výsledky uvidí návštěvníci u Branky,“ poznamenal Jiří Suchánek, ředitel pořadatelského DEPO 2015 a kurátor festivalu.

Živý les bude umístěn přímo na nádvoří v Plzeňském Prazdroji, návštěvníci ho budou rozpohybovávat vhazováním mincí, výtěžek půjde na podporu spolku DESOP Plzeň, který se v Plzeňském kraji stará o ochranu přírody.

V Prazdroji bude také jedna ze dvou placených instalací Urban Jungle od maďarského uskupení Fényszóró Visual. „Ta bude umístěna přímo v budově generálního ředitelství pivovaru, které se ojediněle otevře veřejnosti. Maďarským umělcům se podařilo rozhýbat staré vysloužilé meotary a pomocí servomotorů je synchronizovat tak, že spolu s hudebním podkresem vytvoří neobvyklou projekci v interiéru budovy,“ pokračoval Suchánek.

Blik Blik už si vydobyl velmi dobrou pověst, říká jeho ředitel Jiří Suchánek

Další instalací v tomto místě bude Volání divočiny, kdy na pivovarských budovách polijí přes tisíc metrů čtverečních statické projekce, které ladí s letošním tématem Urban Jungle. Květiny, džungle, rostliny všeho druhu i drobnou faunu najdou návštěvníci hned na několik budovách směrem k pivovarské lávce.

Druhou placenou instalací budou v DEPO 2015 Netykavky. Obří interaktivní hra pracuje se světelnými paprsky. Minimalistická interaktivní instalace přímo inspirovaná dílem a jeho pracemi vytvořenými ze světelných paprsků. Jedná se o rekonstrukci světelných soch, které reagují na dotyk.

V Depu bude po celou dobu probíhat také workshop Born to be wild, bodu moci vyrobit svítící brýle ve tvaru zvířat, které pro ně připravili studenti SOŠ Nerudovka v Plzni. „Byli jsme rádi, když nás organizátoři festivalu, který je mezi žáky oblíbený, oslovili. Chtěli jsme vytvořit něco zábavného, co návštěvníky bude provázet celou cestu a zůstane jim jako památka,“ uvedla Jana Toušová, vedoucí ateliérů Nerudovky.

Připravené brýle si budou zájemci natřít fotoluminiscenční barvou, která brýle v noci rozzáří, zájemci si však musí připravit 100 kroun, za které pořídí brýle a možnost „nabití“ barev na trase festivalu.

Letošní festival klade pod mottem Urban Jungle důraz na důležitost přírody v městském prostředí a sanží se zanechat i co nejnižší ekologickou stopu. Proto výrazně snížil počet tištěných map, které si lze stáhnout na novém webu blikblik.cz, kde návštěvníci najdou veškeré informace. V menším množství je bude možné zakoupit, stejně jako vstupenky, v pokladnách v DEPO2015 a v Prazdroji. Na trase, která je dlouhá přes dva kilometry, budou umístěny i stánky s občerstvením.