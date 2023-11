Čtyřdenní festival navštívily každý den stovky diváků. A i když byl, jako každý rok, především místem setkání a inspirace pro začínající animátory, bohatý program nabitý projekcemi, animačními dílnami, workshopy či počítačovými hrami si užívala i veřejnost, hlavně rodiny s dětmi.

„Děkujeme všem malým i velkým divákům, kteří přišli a vytvořili úžasnou atmosféru. Letos nás potěšily plné sály i dílny. Velký zájem byl o soutěžní projekce – pro začínající animátory je skvělé, když mohou vidět reakce diváků,“ řekla ředitelka Festivalu Animánie Lenka Špačková.

Členové poroty, v níž byli producent Martin Vandas, střihačka, dlouholetá vedoucí Ateliéru animované tvorby Filmové a televizní fakulty VŠMU v Bratislavě Eva Gubčová a tvůrkyně krátkých filmů Magdalena Hejzlarová, zhlédli 159 snímků z 21 zemí. Hlavní festivalové ceny Animáničky udělili ve třech věkových kategoriích devíti snímkům.

Vítězové Animániček

Backrooms, příručka přežití, Michal, Lukáš, Martin, Filip (11. ZŠ Plzeň), ČR, Páté patro, Tereza Burianová, UMPRUM, ČR, Through Rose-Colored Glasses, Franciszka Stańczyk, Legnicka akademia filmow, Polsko, The Magic Pencil, year 3º G1 students of EB de Fernão de Magalhães School, Associação de Ludotecas do Porto / Anilupa, Portugalsko, Little Black Riding Hood in the Land of Emotions, kolektiv dětí, Estrada Poznańska, Polsko, Dvě babičky, Anežka Havrdová, ZŠ Kairos, ČR, Homonyma, Alžběta Černohlávková , Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, ČR, Catastrophe, Mocong Yuan, Royal College of Art, V. Británie, Potlach, Kristýna Košutová, Střední umělecká škola Ostrava, ČR.

Další ocenění

Cena dětské poroty: Adil; kolektiv 12 dětí, camera-etc, Belgie, Cena studentské poroty: In the Shadows, Nico Isaque Barrett, Chapman University, USA, Cena diváků: Světla, Jitka Nemikinsová, ČR, Cenu za nejhranější hru: Money Hunt, Filip Ouda, Gamezone, Aeroškola, ČR, Cena Honzy Příhody (na památku dlouholetého ředitele Festivalu Animánie): Tasemnice Zdeňka Matěje Kuděje, kolektivu autorů ze ZUŠ Ledeč nad Sázavou, ČR.