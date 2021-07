Fantom opery zazní pod širým nebem na zámku Kynžvart

Pod širým nebem na zámku v Kynžvartě už tento pátek zazní písně z českých a světových muzikálů v podání hlavních představitelů české verze světoznámého muzikálu The Fantom Of The Opera Radima Schwaba a Moniky Sommerové v doprovodu pianistky Sáry Bukovské. Začátek je ve 21 hodin.

Z minulého vystoupení... | Foto: West Media Group s.r.o.

Ambassadorem tohoto nového koncertního projektu je významný český klarinetista, saxofonista, hudební skladatel a dirigent Felix Slováček. Těšit se tak můžete na The Music Of The Night, jednu z ústředních písní muzikálu Fantom opery a hitů z muzikálů: Dracula, Sunset Boulevard, nebo West Side Story. Zdroj: Vimeo "Na nádvoří zámku Kynžvart zavítá koncertní projekt Fantom na zámku již podruhé a to v rámci své mini tour, 30. července zahrajeme v Kynžvartu, 6. srpna v Litomyšli a 20.srpna na Konopišti," jak nám sdělil autor a producent projektu Václav Šiška s tím, že koncert na nádvoří vybraných zámků koncipovali pro širokou veřejnost, mohou na ni přijít jak děti, rodiče tak i prarodiče, všichni si odnesou skvělý audiovizuální zážitek. Zdroj: Vimeo Vstupenky můžete zakoupit online na oficiálních stránkách www.fantomnazamku.cz