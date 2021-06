Výrazných změn během příštího týdne doznají objekty od zastávek hromadné dopravy až po obytné a panelové domy. „V loňském roce jsme pomalovali 600 metrů čtverečních, letos to bude zhruba 2500,“ poznamenal Jan Štěpán, programový ředitel DEPO2015, které festival pořádá.

Nejrozsáhlejší dílo vznikne na opěrné zdi na Rokycanské ulici, kde jeho autor Ondřej Klíma pokryje téměř 1000 metrů čtverečních. „Tady ale přístup bude odlišný než u jiných objektů, kde se umělci budou snažit místo trochu zviditelnit. Na Rokycanské by zeď měla naopak spíš splynout s okolím,“ vysvětlil Štěpán.

Všechny letošní realizace budou podle něj reagovat na prostředí, ve kterém se plochy či objekty nacházejí, na způsob, jakým jsou dnes ztvárněny. Do jejich podoby promluví umělci z České republiky i zahraničí. „Jedním z umělců je legenda české graffiti scény Jan Kaláb, jeho dílo se objeví na panelovém domě v Kaznějovské ulici, v rámci spolupráce s Člověkem v tísni bude přední česká komiksová autorka a malířka Toy Box realizovat murál reagující na klimatické změny ve světě v ulici U Radbuzy. Přivítáme Johannese Mundingera, hvězdu berlínské scény, přijede i Zooter, která reprezentuje portugalské Aveiro, kandidáta město na Evropské hlavní město kultury v roce 2027,“ vyjmenoval ředitel některé ze zapojených umělců. Jedno dílo vznikne také ve spolupráci s plzeňskou Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara.

Organizátoři letos kromě vlastních tipů na lokace pro festival zapojili do výběru i veřejnost. „Ukázalo se, že loni festival lidé zaznamenali a díla, která stále v ulicích zůstávají, si pamatují. Projevilo se to i na ohlasu na naši výzvu, na niž přišlo přes čtyři desítky tipů, což nás hodně překvapilo a je to ta nejlepší věc, která se mohla stát,“ potěšila Štěpána odezva veřejnosti. Plochy, které letos organizátoři nevybrali, chtějí přitom v případě trvajícího zájmu využít v dalších letech.

V konečném výběru je přes polovinu míst právě z této výzvy, do které přišly dokonce i mimoplzeňské tipy. „To bylo pro nás také překvapení. Ale myslím, že do jiných měst nepůjdeme, v Plzni je ploch, které potřebují oživení poměrně hodně. I proto jsme se také rozhodli, že nebudeme realizovat soukromé rodinné domy, protože to nesouvisí s ovlivněním vzhledu veřejného prostoru. Budeme se soustředit spíš na plochy, které nějakým způsobem své okolí ovlivňují svojí velikostí, umístěním nebo stavem. A nemusí to být přímo plocha, která by město hyzdila, může být jen přežitá, jako jsou třeba reklamy na už neexistující firmy na panelových domech,“ naznačil umělecký šéf Depa další směřování festivalu.

Právě jedna taková reklama zmizí během následujících dní v Kaznějovské ulici. „Takových domů je v Plzni velké množství. Je to možná jedna z cest, jakým street art a výtvarné umění dostat do prostoru a zvýšit zájem lidí o své okolí, aby si všímali toho, co jde změnit a vlastní iniciativou to i zkusili,“ uzavřel Štěpán.

Seznam umělců a ploch: Jan Kaláb aka Point (ČR) – lokace Komenského 61, David Strauzz (Kanada / ČR) - štít Kalikova 4, Jakub Tytykalo (ČR) - objekt konečná trol. 12, Plzeň – Božkov, Johannes Mundinger (Něm.) - ateliéry SOŠ Obchodu, umění a designu, Klatovská třída 200p, Nikola KHOMA Vavrous (ČR) - výměník Staniční ul., Plzeň 4, Ondřej Klíma aka Domino (ČR) - opěrná zeď Rokycanská, Zooter (Port.) - DDM Skupovka, Skupova 4a, Plzeň 3, Toy Box (ČR) - U Radbuzy, realizace ilustrace k projektu Člověk v tísni – Tváře klimatické změny, Jan Miko (ČR) - zastávka FN Lochotín, Arseniy Aleinik - FDULS (Bělorusko) – DEPO2015. Mapu s vyznačenými lokacemi, na kterých budou umělci tvořit, si můžete zobrazit ZDE.