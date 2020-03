Kultura žije je festival. Ovšem pódia a hlediště se přesunula do online prostoru.

Dr. Filipitch na záběru z Lucerna Music Baru. | Foto: Deník / Hana Josefová

Internetová TV Mall vysílá každý den živě z pražského Lucerna Music Baru a ke spolupráci pozvala i Plzeňana Filipa Korytu neboli Dr. Filipitche. Je to slamer a mistr republiky ve slam poetry a také organizátor exhibic ve slam poetry – tedy představení, v němž autoři své verše recitují před diváky. „Na začátku minulého týdne mě lidé z TV Mall oslovili a požádali, zda bych dramaturgicky nemohl připravit pravidelné vstupy slamerů,“ uvedl Filip Koryta. „Bylo to hodně narychlo, ale je to efektivní. Záhy se začalo vysílat,“ dodal. Festival Kultura žije vysílá přímé přenosy koncertů i vystoupení slamerů či divadelní představení každý den. Záznamy je možné dohledat. Z plzeňských slamarů vystoupila také např. Klára a další. Umělce je možné podpořit prostřednictvím platformy donio.cz.