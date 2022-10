Během dlouhé kariéry si tak prošla mnoha žánry – od deathmetalových začátků až po mainstreamovější album One Second s vlivy synthpopu, darkpopové Host nebo elektronickou hudbou ovlivněnou desku Symbol Of Life. Na posledních albech se ale vrací ke stylu z 90. let, který ji proslavil. Vydala celkem šestnáct studiových alb Zatím posledním počinem je deska Obsidian z roku 2020.

Dveře sálu v kulturním domě Šeříkovka v Plzni se otevřou v 19.30 hodin, předskokanem bude francouzská formace Hangman’s Chair.

Profesor Higgins vynesl Lumíru Olšovskému z plzeňského divadla Cenu Thálie