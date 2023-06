/VIDEO/ Do plzeňského Divadla J. K. Tyla se příští týden na skok vrátí jeho bývalý herec Aleš Kohout. Se svými studenty představí muzikálovou operu Frankenstein - skutečný příběh.

Aleš Kohout v představení Adéla ještě nevečeřela v plzeňském divadle. | Foto: se svolením A. Kohouta

Aleš Kohout.Zdroj: se svolením A. KohoutaPředstavením, které bude uvedeno 20. června na festivalu Na scénu! pro začínající muzikálové hvězdy v Divadle J. K. Tyla v Plzni, bude i muzikál Frankenstein – skutečný příběh od autora Aleše Kohouta. Ten právě v Plzni začínal jako herec po ukončení svých studií a působil zde sedm let. Jeho dílo představí studenti brněnské JAMU, kde teď působí jako pedagog, na začátku hlavního programu festivalu v úterý 20. června.

„Plzeň byla mým prvním angažmá, takže na ni samozřejmě vzpomínám často a rád. Nabral jsem tu plno zkušeností, ze kterých teď čerpám i jako pedagog. Vzpomínám rád i na Komorní divadlo, do kterého jsem původně nastupoval a kde jsem začal hrát první hlavní role. A musím říct, že se mi někdy po Plzni i stýská,“ vzpomíná na své začátky Kohout, který je z Plzně pryč pátým rokem.

„Čas na to moc není, ale výlet do Plzně si občas udělám. Zdejší divadlo, hlavně muzikál, mě samozřejmě zajímá i nadále. A kdykoliv přijede na festival do Brna, tak jsem jeden z prvních, kdo si kupuje lístky,“ usmívá se bývalý sólista plzeňského muzikálového souboru.

Múzou je pro mne moje žena Eva, říká výtvarník Jiří Vlach

Na brněnské JAMU teď se Sylvou Talpovou vede čtvrtý muzikálový ročník, který v Plzni představí jeho dílo už jako herecký soubor Divadla na Orlí. Tam studenti v posledním ročníku získávají herecké ostruhy a možnost dostat se po dokončení školy do nějakého angažmá. „Je to už můj druhý ateliér, který jsem odvedl od prváku do čtvrťáku. V tom prvním byl studentem třeba Dušan Kraus, který je teď sólistou právě v Plzni. Takže teď se určitě potkáme,“ těší se Kohout.

Zdroj: Youtube

V Plzni se teď znovu objeví i na jevišti, ve Frankensteinovi bude mít roli monstra Ericha. Pro inscenaci muž mnoha profesí, který je hercem, autorem, režisérem či moderátorem, vytvořil i kostýmy. „Je to spíš muzikálová opera, která nevypráví příběh známého románu, ale jeho vzniku. Hlavní postavou je spisovatelka Mary Shelleyová, která se roku 1816 setkává v Ženevě s Wilhelmem von Rothstein, kterému se podařilo přelstít smrt. A postupem času se přesvědčí, že právě on by se mohl stát předlohou pro napsání jejího románu o Frankensteinovi,“ představuje před návratem na západ Čech děj svého díla.

Festival Na scénu!

Šestý ročník festivalu pro příznivce muzikálu a zájemce o hudební divadlo nabídne od 20. do 25. června 2023 pět představení a přes 20 nejrůznějších workshopů, kurzů a besed pro profesionály, studenty i laiky z řad široké veřejnosti. Do Plzně přivede například jednu z nejvýraznějších osobností současného mimického divadla v Evropě, uměleckého šéfa Laterny magiky Radima Vizváryho, populární zpěvačky a herečky Báru Basikovou, Sabinu Laurinovou či Žofii Dařbujánovou. Více informací na webu djkt.eu.