Poprvé se americký muzikál z pera Neila Simona, Marvina Hamlische a Carol B. Sagerové na prknech Divadla Pluto objevil v únoru 2020, po třech reprízách uvedení přerušila první vlna pandemie covid-19. „Za ty necelé dva roky se odehrálo několik událostí, mimo jiné se Kamila Kikinčuková stala dvojnásobnou maminkou. Do hlavní role tak naskočila Markéta Plánková, která s Kamilou hraje v Ypsilonce,“ vysvětluje principálka divadla Jindřiška Kikinčuková, která Soňu kdysi hrála během svého angažmá v Divadle J. K. Tyla. Doplňuje, že spolu s My Fair Lady je představení Každý má svého Leona nejdražší uváděný titul. Za práva divadlo zaplatilo více než 200 tisíc korun.

Každý má svého Leona je humorný a láskyplný příběh oceňovaného hudebního skladatele Vernona a ambiciózní začínající textařky Soni, kteří k sobě hledají cestu. Autoru Neilu Simonovi byl inspirací pro dějovou linku životní příběh jeho přátel a spolupracovníků na tomto díle – skladatele Marvina Hamlishe a textařky Carol Bayer Sagerové.

Markéta Plánková, již znají televizní diváci například ze seriálů První republika či Ordinace v růžové zahradě, se s textem této muzikálové komedie podle svých slov setkala už při studiích DAMU. „Už tehdy jsem si říkala, že bych si Soniu někdy ráda zahrála. V Plzni se mi tak splnil jeden z mých snů,“ říká herečka, kterou podle jejích slov do Pluta lákala Kamila Kikinčuková už před lety. Tehdy to však Plánková odmítla kvůli pracovnímu vytížení. „Hodně si teď vybírám, komu a čemu věnuji čas. Snažím se dělat věci, které mi za to stojí – a to je právě teď tato hra v Plutu, kde je úžasný kolektiv a kde se mi dobře pracuje. Pak mi nevadí ani dojíždění,“ říká nová Sonia Walsková, která měla na zkoušky jen velmi málo času. K dispozici měla měla videonahrávku z původního pluťáckého uvedení. „Kamila hrála Soňu výborně, takže jsem vykradla to skvělé a nastavila to něčím svým,“ směje se.

Režie se znovu ujal Pavel Kikinčuk. „Bráním se označení režisér, tím nejsem. Jen to vidím očima diváka a snažím se tomu dodat spád a rychlost,“ říká s tím, že výhodou při obnovené premiéře byla dobrá paměť Radka Zimy. „Musel jsem si sám připomenout, jak to tehdy vypadalo. Tehdy jsme to zkoušeli skoro tři měsíce, teď jsme na to měli všeho všudy čtrnáct dní. Ale Markéta je výborná a muzikál jejím účinkováním jen získal,“ upozorňuje. Plánková se zařadila mezi řadu mimoplzeňských herců, kteří do Pluta dojíždějí. Jsou mezi nimi například Karel Zima, Lukáš Langmajer, Daniel Rous nebo Jarmil Škvrna.

Radek Zima, představitel Vernona Gershe, přiznává, že je mu plzeňské Divadlo Pluto s kapacitou 160 míst blízké. Obnovené představení je jeho třetí role v Plutu, takže sem z Prahy dojíždí několikrát měsíčně. „Jsem na dojíždění zvyklý ze zájezdových představení. Ačkoli nemám vyloženě oblíbený divadelní žánr, je pravda, že nyní účinkuji především v komediích. Je to hlavně tím, že už nehraju v repertoárovém divadle, a navíc si myslím, že na jednu vážnou hru musí dnes divadlo uvést pět komedií,“ míní herec a dabér.

Ve vedlejších rolích se diváci mohou těšit na Markétu Heřmanovou (dříve Kubištovou), Kateřinu Tafatovou, Jana Urbana a Matěje Merunku, syna moderátora Zbyňka Merunky. Divadlo Pluto chystá do konce letošní sezony ještě další premiéru. „V dubnu bychom chtěli uvést kabaret složený ze scének a písniček Karla Šípa,“ říká principálka Jindřiška Kikinčuková.