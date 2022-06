Hned příští týden přijede v pátek 17. června do Plzně dlouho očekávaná hudební formace. V Besedě se předvede se svým programem Welcome to the Twenties 2.0 kapela Postmodern Jukebox, která vyprodává své koncerty po celém světě. „Je to v podstatě obyčejný revival, ale písně například od Abby, Metalliky či Davida Bowieho hraje přearanžované do jazzu dvacátých a třicátých let minulého století. Jsou hodně aktivní a oblíbení, na sociálních sítích mají miliony sledujících, jejich klipy na YouTube dosahují milionových počtů zhlédnutí,“ přiblížil Jáchim první akci letního programu. Koncert se uskuteční ve Velkém sále, kde budou netradičně připravena i místa k stání.

Další koncerty se uskuteční už na zahradě Besedy, kde vystoupí i legendy české hudební scény, jako jsou Stromboli v původní sestavě s Bárou Basikovou nebo Fešáci slavící neuvěřitelných 55 let na scéně. Radka Fišarová zazpívá francouzské šansony, zazní písně Petra Hapky od jeho potměšilých hostů Lenky Nové nebo Ondřeje Rumla. Co všechno kromě klasické hudby se dá zahrát na violoncello, předvedou Petr Špaček s kapelou, chybět při tom nebudou písně od Queen nebo Coldplay. Koncertní část letního programu pak už opět v sále uzavřou herci Divadla J. K. Tyla s koncertem Jsme muzikál!

V plánu divadelních představení jsou komedie Vše o mužích, Program na záchranu mužů a Kutloch aneb I muži mají své dny. Milovníci svéráznějšího humoru si přijdou na své při zahradní Besídce Divadla Sklep, která bude výběrem těch nejlepších scének posledních let. Vážnější pak bude Růže pro Algernon, kde předvádí fascinující výkon Jan Potměšil, stejně jako Simona Stašová v dojemné komedii Drobečky z perníku v roli barové zpěvačky vracející se z protialkoholní léčebny.

Letní program v Měšťanské besedě – koncerty - 17. 6., 19.30: Postmodern Jukebox (USA), 24. 6., 19.30: Stromboli, 19. 7., 19.30: Fešáci 55 let na cestě, 27. 7., 19.30: Radka Fišarová, 30. 7., 15.00: 7. Mezinárodní dixielandový festival Plzeň, 1. 8., 19.30: Petr Hapka a jeho potměšilí hosté, 17. 8., 19.30: Petr Špaček & Band, 21. 9., 19.00: Jsme Muzikál! v Besedě.

Divadla - 20. 6., 20.00: Lordi, 18. 7., 19.30: Výběr z besídek divadla Sklep, 26. 7., 20.00: Vše o mužích, 9. 8., 20.30: Růže pro Algernon, 10. 8., 20.00: Program na záchranu mužů, 18. 8., 20.00: Kutloch aneb I muži mají své dny, 13. 9., 19.30: Drobečky z perníku, 18. 9., 19.30: Velké lásky v malém hotelu.