„Tak jako spousta dalších muzikantů v této době jedeme v podstatě předloňské turné. Do Plzně se těšíme, sál v Besedě je nádherný. A Plzeňáci navíc mají swing rádi, možná i kvůli odkazu americké armády. Plzeň swingovala v pětačtyřicátém roce a swinguje vlastně dodnes,“ říká k pondělnímu koncertu šestatřicetiletý zpěvák.

Nový koncertní program vychází stále ze swingových tradic, odkazu Franka Sinatry či Tonyho Bennetta, ale zazní samozřejmě i písně ze zmiňovaného alba. O hudební doprovod se postará kapela, která vznikla právě pro nahrání desky. „Složena je z třinácti mladých jazzmanů a jsou to ti nejlepší hráči ve svém oboru. Je to velký zážitek mít takovou bandu skvělých muzikantů za zády,“ pochvaluje si zpěvák.

Nová deska se vyznačuje i tím, že ji Smigmator natočil v češtině. „Přemýšlel jsem o tom už nějakou dobu. Český posluchač u anglicky zpívaných písní vnímá v první řadě melodii, harmonii, prožívá je spíš po atmosférické stránce. Kdežto v zahraničí si zpívají se mnou, znají texty, ví o čem zpívám a prožívají ty skladby mnohem intenzivněji. Proto jsem si řekl, že když zpívám doma, bylo by fajn mít část repertoáru v češtině,“ vysvětluje.

Pochvaluje si i výběr textařů, k novým písním slova napsali Václav Kopta, Ester Kočičková, Josef Nečas. „Texty jsou zpívané soudobým jazykem, je to mile vtipné, ze života. Jsou to věci, se kterými se lidé mohou ztotožnit, protože příběhy těch písní prožívá každý z nás,“ komentuje nové skladby.

U několika písní vstoupil navíc na textařskou půdu i sám Smigmator. „Byl to takový přirozený vývoj. Před několika lety jsem zpíval v Ostravě a legendární Jaroslav Wykrent mi tehdy řekl, že bych si měl zkusit napsat něco vlastního. Protože v tu chvíli, kdy se člověk postaví na pódium se svojí písničkou, teprve podle něj člověk cítí propojení s posluchačem, protože vypráví svůj příběh. Tuhle radu jsem si uložil a po nějaké době jsem opravdu sedl s papírem a tužkou a začal psát,“ vzpomíná absolvent Pražské konzervatoře.

Lidé si tak v Besedě vyslechnou i Smigmatorovu verzi slavné Sinatrovy skladby My Way „Každý další koncert a úspěch je do jisté míry splněným snem. A moje verze vypráví o tom, že sny se plní a že si je může plnit kdokoliv. Stačí si za tím jít, dát do toho všechno a přijde to samo,“ uzavírá zpěvák, který se už teď hodně těší i na příští rok. V červnu 2023 totiž vystoupí ve slavné Carnegie Hall v New Yorku.