Po dvou letech se do plzeňského Pluta vrací My Fair Lady

Operní soubor upoutá nejen zmíněným Daliborem, ale i neprávem opomíjenou Dvořákovou Armidou, jejíž premiéra je naplánována na leden 2023. „Uvedení Armidy bude výsledek spolupráce s jedním z nejprestižnějších evropských operních festivalů v irském Wexfordu, kde Armida bude představena v limitované sérii ještě v listopadu tohoto roku,“ upozorňuje šéf souboru Jiří Petrdlík. Poslední premiéra opery bude balancovat na rozhraní žánrů, neboť soubor nastuduje slavný titul Candide od Leonarda Bernsteina, autora nesmrtelné West Side Story.

Muzikál DJKT potěší malé i velké uvedením původního českého muzikálu Kozí válka z dílny Dalibora Bárty a Václava Bárty st., autora textů písní z pohádky Princezna ze mlejna. „S hlavním hrdinou příběhu, pubertálním Vaškem, diváci prožijí klukovské války a radosti i starosti obyvatel vesnice, kterou poznamenaly jak události během nacistické okupace, tak i demarkační linie rozdělující vesnici na dva odlišné tábory osvoboditelů,“ přibližuje děj novinky šéf souboru Lumír Olšovský a pokračuje: „Zajímavostí je i to, že děj muzikálu vychází z osobních zkušeností a zážitků samotného autora – Václava Bárty staršího.“

Soubor baletu zpestří svůj repertoár známým klasickém příběhem o Louskáčkovi a tanečním zpracováním historického příběhu zakázané lásky Ferdinanda II. Tyrolského a Filipíny Welserové s názvem Ferdinand a Filipína, který přímo pro plzeňský balet vytvoří německý choreograf Dustin Klein, autor zdařilé taneční adaptace Vyhoďme ho z kola ven uváděné na Malé scéně. Událostí sezóny bude také návrat k tanečnímu muzikálu Edith – vrabčák z předměstí. „Inscenace měla premiéru v roce 2000 a nyní má za sebou 192 repríz, s dvoustou reprízou se pak s Edith důstojně rozloučíme,“ říká šéf baletu Jiří Pokorný.

Filmový festival Finále se blíží

Obnovených premiér se dočkají pohádky O Rusalce, Co takhle svatba, princi? a taneční Sněhurka.

Všechny soubory budou pokračovat i v obvyklých aktivitách mimo svůj běžný repertoár. Diváci se mohou zapojit do 8. ročníku Literární kavárny a těšit se na Operní i Muzikálová matiné, Baletní ateliéry, 2 světové premiéry muzikálů uvedených v rámci soutěže Intro, festival Na scénu!, Baletní inspirace a závěrem sezóny na velkolepou Noc s operou.

Ještě o kousek blíže pak mohou být fanoušci činohře DJKT s novinkou letošní sezóny – novým podcastovým kanálem s hravým názvem Čin&hra. Ten několikrát měsíčně přinese posluchačům zajímavosti z divadla a plzeňské činohry. Podcasty budou spuštěny v druhé polovině září a posluchači je naleznou na webových stránkách divadla, Spotify, Google a Apple Podcasts.

V úterý 27. září 2022 uplyne přesně 120 let od slavnostního otevření Velkého divadla. Tuto významnou událost připomene výstava – 120 let Velkého divadla, která zavede návštěvníky do minulosti a odhalí jim nejrůznější zajímavosti ohledně vzniku, stavby a otevření divadla. Výstava bude zahájena 27. září v 17.00 a diváci si ji budou moci prohlédnout do konce roku 2022.

Sezonu Divadla J. K. Tyla v Plzni opět zahájí Průvod Vendelín a ukázky z premiér

Při příležitosti připomenutí tohoto výročí budou po jedenácté předány Ceny ředitele DJKT, a to 28. září ve Velkém divadle. Během slavnostního večera zazní v podání souboru opery DJKT a hostů Dvořákova předehra Můj domov a Beethovenova symfonie č. 9 S Ódou na radost. Koncert začíná v 19.00 ve Velkém divadle.

Do nové sezóny vkročilo plzeňské divadlo s novými webovými stránkami, které vznikly díky podpoře Grantového programu Plzeňského Prazdroje. Za realizací stojí agentura La Taupe, autorem grafického designu je dlouholetý spolupracovník Divadla J. K. Tyla Michal Světlík.

„Naším přáním bylo, aby nové webové stránky dobře fungovaly a byly přehledné nejen na počítači, ale především na mobilních telefonech, a zároveň aby zůstaly vizuálně atraktivní a technicky funkční. Nové funkce byly přidány především do programu, kde nyní mohou diváci vyhledávat představení nejen podle souboru a scény, ale i podle žánrů či účinkujících,“ popisuje ředitel divadla Martin Otava.

„Vážíme si, že jsme mohli vytvořit web pro tak významnou kulturní instituci, jakou Divadlo J. K. Tyla je. Při tvorbě jsme se zaměřili na přehlednost informací a moderní vzhled. Byla to pro nás výzva vzhledem k rozsahu informací, které divadlo potřebuje na webu prezentovat. Po spuštění stránek ale naše práce nekončí. Budeme stále sledovat chování uživatelů webu a případně vzhled i funkčnost upravovat, aby byl uživatel maximálně spokojen,“ dodává jednatel agentury La Taupe Petr Vávra.

Předplatné Divadla J. K. Tyla pro sezónu 2022/2023 nabízí 35 skupin, skládající ze tří až osmi představení. Zajímavou novinkou je možnost pořídit si vybrané skupiny na dvě části. První část lze zakoupit nyní, v druhé polovině sezóny si abonenti dokoupí zbývající představení ve skupině. Takto se platby rozloží do dvou balíčků. Letošní předplatné si zatím zakoupilo přes 5000 abonentů.