Vstupenky už jsou v prodeji od 19. května a to jak on-line formou na webových stránkách divadla a v síti Plzeňská vstupenka, tak přímo v pokladně Předprodeje ve Velkém divadle ve Smetanových sadech.

Úvodním představením bude po téměř osmiměsíční pauze zaviněné covidem ve středu 26. května muzikál Elisabeth. Mezi třemi desítkami představení se najde i řada těch, které divadlo uvede veřejně poprvé. Připraveny jsou muzikály My Fair Lady a Něco shnilého, opery Netopýr a Italka v Alžíru, činohry Španělská muška, Postřižiny, Neapolská choroba a pro děti Křemílek a Vochomůrka i balet Vyhoďme ho z kola ven. Slavnostní premiéry všech se pak odehrají v příští sezoně.

„Během uzavření divadel jsme stále zkoušeli, odehráli jsme i řadu představení bez publika, jsme připraveni a nemůžeme se dočkat, až přivítáme diváky v našich hledištích. Samozřejmě jsme i nervózní, nevíme, jaký zájem o představení bude. My ale diváky a jejich energii už zoufale potřebujeme a doufáme, že je různá omezení od návštěvy divadla neodradí a že přijdou,“ uvádí ředitel divadla Martin Otava.

Diváci, kteří v uplynulých měsících podpořili DJKT pořízením dárkového poukazu náleží jako poděkování automatická dvacetiprocentní sleva na nákup libovolných vstupenek z produkce divadla. Uplatnit ji je možné ale pouze v divadelní pokladně.

Při nákupu vstupenek bude nutné zanechat kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, nebo e-mail, a to pro účely případného epidemiologického šetření). Kapacita hlediště každé divadelní scény bude snížená na polovinu a bude nutné dodržovat i nastavená doporučení. Na základě rozhodnutí vlády budou muset diváci, mimo dětí do šesti let, předložit test s negativním výsledkem (antigenní test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dní) nebo potvrzení starší 14 dnů o ukončeném očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění covid-19, ne starší 90 dní.

Při vstupu do divadle bude všem divákům měřena tělesná teplota a samozřejmě platí povinnost ochrany dýchacích cest podle platných nařízení. Respirátor bude možné zakoupit také přímo ve večerních pokladnách. Podrobnější a aktuální informace budou k dispozici na divadelním webu.