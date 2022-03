„Tíha osudu a chvíle, kdy se člověk stane dárcem srdce, jsou tak emotivní, že se slovy nedají popsat. Snad hudba a tanec vyjádří radost, ale i smutek a bolest, které provázejí toto vítězství lékařské vědy. Dílo je věnováno lidem celého světa, kteří své srdce darovali, když již sami nemohli dál,“ uvedla Milana Pokorná.

Ruská propaganda je silná. Část rodiny nám nevěří, říká Ukrajinka z Plzně

Inscenace přináší příběh Eriky a Sebastiana, kteří se potkají během svých studií medicíny, jejich životní cesty se však následně rozdělí. Naposledy potkává Sebastian svou milovanou Eriku jako člen transplantačního týmu. „Na Srdci jsme pracovali téměř dva roky, upravovali jsme libreto, vznikala hudba. Z lékařského hlediska jsem vše konzultoval s autorkou příběhu Milanou Pokornou a s profesorem Janem Pirkem z IKEMu a docentkou Evou Pokornou. Je to silný příběh o zázraku transplantace, o nesmírně smutné události, která ale někomu jinému přináší naději,“ popsal choreograf Richard Ševčík, držitel Ceny Thálie. V Divadle J. K. Tyla působí na postu sólisty několik let a na svém kontě má kromě choreografií do oper či muzikálů i několik celovečerních baletů.

Vystupuje i v inscenaci Srdce, a sice v alternaci s Justinem Rimkem v roli Sebastiana, Eriku tančí Kristýna Miškolciová, Abigail Jayne Baker a Sara Aurora Antikainen. V dalších rolích se objeví Karel Audy, Mischa Alexander Hall, Gaëtan Pires, Mami Hagihara, Andronika Tarkošová, Afroditi Vasilakopoulou, Zuzana Hradilová či Miroslav Hradil a další.

Nejbližší repríza představení je plánovaná na 21. dubna 2022 na Nové scéně DJKT.