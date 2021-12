„Úspěch inscenace stojí na výkonu představitelky hlavní role Normy Desmond, kterou po celém světě vždy hrají ty největší hvězdy. A my jsme tento titul nevybrali náhodou – je totiž jako šitý na tělo naší plzeňské star Stáni Topinkové Fořtové. Dílo uvádíme jako takový malý dárek k jejímu životnímu jubileu, které oslavila na začátku sezony,“ řekl Lumír Olšovský.

„Moc se na to těším, i když s takovou rolí na mě doléhá i velká zodpovědnost. Je to silný, skvostný příběh a pro mě je to výzva v mimořádně emotivním herectví,“ uvedla stálice plzeňského muzikálového souboru a držitelka Ceny Thálie Stanislava Topinková Fořtová.

Na jeviště plzeňského divadla se vrací temperamentní Don Quijote

Vedle Stanislavy Topinkové Fořtové se diváci mohou těšit i na další výrazné herecké výkony. Mladého scénáristu Joa Gillise, do kterého se Norma zamiluje a uvěří, že právě on jí může pomoci k vytouženému návratu na stříbrné plátno, ztvární Pavel Režný, rovněž držitel Thálie. „Joe Gillis je ne příliš úspěšný, sarkastický prospěchář, pro kterého je kariéra a vlastní ‚přežitíֹ‘ důležitější než jeho svědomí – kdo by se mohl na takovou roli netěšit? Zároveň je pro mě právě tato poloha náročná ve vybalancování negativních stránek postavy spolu s obhájením si jeho chování, aby z toho nevyšla jen obyčejná záporná postava,“ komentoval svou roli Režný. Do role tajemného komorníka Maxe byli obsazeni v alternaci operní pěvci Pavel Klečka a Jiří Kubík, v dalších rolích se objeví Charlotte Režná, Lukáš Ondruš a Roman Krebs.

Dramatický muzikál Sunset Boulevard vytvořil Andrew Lloyd Webber (Jesus Christ Superstar, Fantom opery, Kočky, Evita a další) společně se svými spolupracovníky, libretisty a textaři Donem Blackem a Christopherem Hamptonem podle slavného oscarového snímku Billyho Wildera z roku 1950, který je dodnes odborníky považován za jeden z nejlepších filmů americké kinematografie. Světová premiéra muzikálu se odehrála v roce 1993 v Londýně. „V České republice mohli diváci Sunset Boulevard vidět zatím jen jednou, ačkoliv je podle názoru mého i mnoha odborníků považován za hudebně nejkvalitnější Lloyd Webberův muzikál vůbec,“ přiblížil novinku dramaturg souboru Pavel Bár.

Nejbližší reprízy jsou plánované na 15. a 16. prosince 2021.