Autory i protagonisty scénky ze série Padesát odstínů korony jsou herci plzeňského Divadla Pluto, kteří ji natočili jen pro pobavení fanoušků a netušili, co rozpoutá. „Zřejmě jsme se přesně trefili a uhodili hřebíček na hlavičku. Ohlasy jsou neuvěřitelné,“ shodují se umělecký šéf Pluta Jiří Bláha a herečka Pavla Zeman Bečková, kteří ve scénce excelují.

S nápadem natočit pro fanoušky alespoň krátké scénky, když je divadlo kvůli koronaviru zavřené, přišel další člen plzeňského soukromého divadla Michal Košan. „Potom jsme si s Michalem a principálkou Jindřiškou Kikinčukovou museli určit styl a vytyčit hranice. Psali jsme scénáře, přepisovali je, některé skeče mají i osm verzí,“ popisuje Jiří Bláha. Až když byli spokojeni se čtyřmi scénkami, začali točit.

Zdroj: Youtube

První vypustili do světa 10. listopadu. „Následoval dvoudenní klid před bouří, ale pak přišla ohromná smršť a nám začalo docházet, že jsme nenatočili video, které jen tak zapadne. Nám samotným se začalo vracet z netušených směrů a lidé se nás ptali, jestli jsme to opravdu my,“ popisuje muž, který v úspěšné scénce hraje žadatele o práci, absolventa mateřské a základní školy distančně a také několika kurzů.

Nepříjemnou úřednici, která se uchazeči několikrát vysměje, hraje Pavla Zeman Bečková. „Původně měla být úřednice hodná, ale líbila se mi představa, že i za 20 let sedí na úřadech některé stejně protivné ženské jako dneska,“ směje se herečka, která těsně před zavřením divadel ukončila mateřskou dovolenou. Když přišla nabídka natočit skeče, neváhala ani chvilku. „Přišlo mi to jako super rozptýlení pro mě i pro fanoušky. Že se mi na základě první scénky ozvou lidi, s nimiž nejsem v kontaktu několik let, nebo třeba známá z Lanzarote ve Španělsku, by mě nenapadlo ani ve snu,“ dodala Pavla Zeman Bečková, kterou mohou lidé znát například z Troškových Babovřesk.

Zdroj: Youtube

Video ale nemá jen pobavit. „Vzhledem k tomu, že Jindřiška Kikinčuková stále častěji skloňuje slovní spojení o konci divadla, napadlo nás, jestli by tohle nemohl být nástroj, jak divadlu pomoci,“ vysvětluje Jiří Bláha. Po vzoru ostravského Divadla Mír, který na jaře natočil třídílný seriál sKORO NA mizině, dali na konec videa žádost o podporu. A zabralo to. „Už v prvním týdnu se ukázalo, že ne všichni vidí herce jako vyžírky a chtějí nám pomoci. Nejde o astronomické částky, které by Divadlo Pluto okamžitě spasily, ale v nynější situaci se počítá každá koruna a za každý příspěvek jsme vděční,“ doplnil herec, hudebník a imitátor.

A co bude dál? Natočeny jsou další tři díly, jeden už Pluto zveřejnilo. Jmenuje se Koronavirus u terapeuta a účinkují v něm Michal Košan a Pavel Kikinčuk. Natočen je například také remake Kristiána aneb Jak by to vypadalo, kdyby se film Kristián točil dneska, v němž se po boku Pavly Bečkové objeví Bronislav Kotiš. „Natáčení bylo těžší, člověk už má v hlavě ta očekávání lidí. Měla jsem obavy, protože mám pocit, že by další díl měl být ještě lepší nebo minimálně stejně dobrý jako první,“ podotýká Pavla Bečková.

Divadlo Pluto je zavřené od konce října, ale nezahálí. Aktuálně je hotový program na leden, v němž se opět objevují náhrady za zrušená představení z jara i podzimu. „U něčeho jde už o několikátý termín a bojím se, zda budeme moci představení i tentokrát odehrát. Také pořád platí, že bychom chtěli do konce sezony uvést dvě premiéry, jednou z nich je francouzská komedie Blbec k večeři s Pavlem Kikinčukem v hlavní roli,“ uzavírá umělecký ředitel Divadla Pluto.