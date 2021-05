Vrátit peníze všem divákům, kteří u sebe mají doposud vstupenky na neuskutečněná představení, se rozhodlo plzeňské Divadlo Pluto. Nabídne ale i další varianty.

Z přestavení Divadla Pluto Splašené nůžky. | Foto: archiv divadla

„K tomuto kroku jsme se rozhodli na základě četných dotazů od diváků, kteří u sebe stále mají platné vstupenky, ale žijí v totální nejistotě, kdy k nám budou moci zase přijít,“ vysvětluje principálka divadla Jindřiška Kikinčuková. „Jsou i tací, kteří u sebe stále mají vstupenky na představení z jara minulého roku a my jsme jim vypsali leckdy už třetí náhradní termín. Diváci v tom mají zmatek a my chceme do nové sezony vstoupit s čistým stolem,“ dodává.