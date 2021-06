Španělská muška je situační fraškou o tom, jak se krutě nevyplácí zametat své staré hříchy pod koberec. Děj rozverné komedie německých autorů Franze Arnolda a Ernsta Bacha se točí kolem majitele továrny na hořčici, která je také jeho největší láskou, zapomenuté aférky se španělskou tanečnicí a jednoho nemanželského dítěte. „Diváci se mohou těšit na výjimečně napsanou komedii, plnou zběsilého tempa. V titulní roli s výborným Michalem Štěrbou, který mě osobně překvapil obrovskou mírou komediálního talentu,“ uvedla dramaturgyně Johana Němcová k inscenaci v režii Natálie Deákové.

V dalších rolích se mohou diváci těšit na Zuzanu Ščerbovou, Jaroslava Matějku, Apolenu Veldovou, Moniku Švábovou, Marka Mikuláška, Matyáše Darnadyho, Zdeňka Hrušku, Miloslava Krejsu a další.

Brilantně napsaný muzikál

V sobotu ve stejný čas a rovněž na Nové scéně začne muzikálové představení Něco shnilého!, nejzábavnější hudební komedie za posledních 400 let, jak se o díle bratrů Kareyho a Wayna Kirkpatrickových říká. Plzeňský soubor jej v režii Lumíra Olšovského nastudoval pouhých šest let od premiéry na Broadwayi jako první divadlo u nás.

Děj sleduje snahy bratrů Nicka a Nigela Prcky stát se úspěšnějšími dramatiky než jejich všemi zbožňovaný konkurent William Shakespeare. Nick se proto vydá za věštcem, který mu poradí, aby napsal hru, v níž se nejen mluví, ale i zpívá a tančí „Titul odkazuje ke slavné replice o ‚něčem shnilém ve státě dánském‘ a celá komedie je prošpikována vtipnými odkazy na historické události, fakta, známé citace jak ze Shakespearových her, tak z celé řady muzikálů,“ přiblížil dílo dramaturg Pavel Bár.

„Celé dílo je mistrovsky napsané, má libreto, které neustále překvapuje, postavy, které si zamilujete, promyšlenou hudbu a humor, který je chytrý a bezbřehý. Návštěva broadwayského představení této senzace patří k tomu nejlepšímu, co jsem kdy na divadelních prknech zažil,“ přibližuje důvody výběru tohoto titulu do plzeňského repertoáru Lumír Olšovský.

Bratry toužící po slávě ztvární Martin Holec a zkušený Jozef Hruškoci. „Baví mě, že s tímhle muzikálem jsme zase o kousek blíž Broadwayi! A měl jsem také radost, že můžu pozorovat herce jako Antonína Procházku, Václava Knopa či Zbyška Pantůčka, protože jsou to opravdoví bardi divadla, od kterých se můžeme leccos přiučit. Je to brilantně napsaný muzikál, na který mohou přijít opravdu všichni. Ti, co milují muzikál, pana Shakespeara, i ti, co božského Willa nenávidí. Ukážeme jim totiž jeho pravou tvář,“ slibuje s poťouchlým úsměvem Jozef Hruškoci.

Jako William Shakespeare vystoupí benjamínek souboru Dušan Kraus, v dalších rolích na sebe jistě strhnou pozornost Soňa Hanzlíčková, Lukáš Ondruš, Karolína Jägerová, Zbyšek Pantůček, Antonín Procházka nebo Václav Knop a další.