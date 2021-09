Do projektu bylo celkem přihlášeno 34 muzikálů, 28 z nich splňovalo všechny podmínky a posuzovala je třináctičlenná porota, složená z muzikálových osobností napříč republikou. „Vážím si všech, kteří odvážně předali svá s láskou tvořená ambiciózní díla k nekompromisnímu posouzení odbornou porotou. Počet zúčastněných děl výrazně předčil naše očekávání,“ neskrývá nadšení iniciátor projektu a šéf souboru muzikálu DJKT Lumír Olšovský. „Nevýslovně se teď těším na další fázi, tedy nastudování tří zcela neznámých děl v krátkém čase pouhých tří týdnů. Ale jsem si jistý, že premiéry novinek ze soutěže Intro budou stát za to,“ věří Olšovský.

Ani díla, která se do nejlepší trojice nedostala ale nemusí zapadnout. „Prakticky ze všech odevzdaných děl – i těch s nižším hodnocením – byl cítit velký kus odvedené práce, což dokazuje, že i zcela neznámí autoři mají často co nabídnout. Všichni účastníci obdrželi hodnocení porotců s podněty, jak mohou na svých dílech ještě zapracovat, a případně se rozhodnout je po dopracování znovu přihlásit,“ dodává Bár.

Nejvyšší bodové hodnocení získal muzikál s názvem Kouzelné hodinky doktora Kronera. Autorem hudby je Jan Kaňka, který vystudoval hru na trombón a dirigování na plzeňské konzervatoři a pražské HAMU, pod libretem je podepsaný učitel biologie z Domažlic Tomáš Javorský, jenž se věnuje divadlu na amatérské úrovni. „I když námět jsme měli v hlavě dlouho, všechnu práci jsme vlastně odvedli během těch čtyř měsíců od vyhlášení do uzávěrky,“ říká Jan Kaňka. Tajuplný vítězný muzikál plný fantazie líčí příběh o kouzelných hodinkách, které dokáží svému majiteli zastavit okolní čas. Na jevišti se představí 22. a 23. dubna.

Jako první bude uvedena 8. a 9. října muzikálová gay-lovestory Otřást vesmírem, Původní autorská novinka Vojtěcha Franka a Jakuba Hojky emotivně popisuje rodící se vztah dvou mladých mužů a svým charakterem je tak stylově blízká muzikálům Rent či Thrill Me. Na představení pro diváky už jsou vstupenky v předprodeji.

Vedle svých plánovaných premiér uvede plzeňské Divadlo J. K. Tyla v letošní sezoně poprvé také tři díla, která dopadla nejlépe při hodnocení děl přihlášených do projektu Intro ’21 určeného pro autory nových, dosud neuvedených muzikálů.

