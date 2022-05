V klasických pohádkách se to odjakživa zločiny jen hemží, ale všechny jsou pokaždé potrestány a napraveny. „V našem příběhu se ale zlo utrhne ze řetězu a začnou se dít věci pro známé pohádky zcela netypické. V ten moment musí nastoupit Pohádkový dědeček a coby správce pohádkové říše vrátit vše do patřičných kolejí. A protože to sám nedokáže, nezbude mu, než využít své tajné cesty do říše lidí a přivést odtamtud dva detektivní profesionály,“ prozradil o ději autor hry Vít Peřina.