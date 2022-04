Letos přinese premiéru Podivného odpoledne dr. Zvonka Burkeho, nejznámějšího díla Ladislava Smočka. V hlavní roli bude obsazen mladý herec Divadla pod Palmovkou Jakub Albrecht, novinkou je představitel jeho bytné, vdovy Outěchové, kterou ztvární Milan Šteindler. Oba se přitom na festivalu představí poprvé. „V pěti z šesti inscenací této hry hraje vdovu Outěchovou muž. A také my jsme se rozhodli tento úzus dodržet. A kdo jiný z českých herců by to měl být, než Milan Šteindler, myslím, že jeho zkušenosti z podobných žánrů jsou značné a že to bude správné spojení,“ uvedl režisér letního představení Šimon Dominik. „Přemlouvat jsme ho ani moc nemuseli, spíš bylo nutné sladit termínové záležitosti. A jsem rád, že to dobře dopadlo,“ doplnil k jednání s hvězdou Divadla Sklep.