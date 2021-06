V pondělí 14. června pak své umění předvedou herci plzeňského Divadla J. K. Tyla s večerem muzikálových hitů Jsme muzikál! Poslední zrnko písku začíná ve 21 hodin, Jsme muzikál! ve 20.30.

Premiéra letošní hlavní novinky Romeo a Julie se na scéně U Zvonu, kde se festival koná, chystá na 26. června. Ve druhé polovině července nabídne Divadelní léto reprízy úspěšné inscenace Cyrano z roku 2018, premiéru autorské novinky Slyšíš mě? a tradiční slam poetry.

Poslední zrnko písku vznikalo vloni v průběhu rezidenčního pobytu souboru Činohra 16-20 v umělecké dílně PaNaMo v Partolticích. „Byla to první rezidence, kterou jsme v rámci Divadelního léta realizovali. Jsem velmi ráda, že se to navzdory pandemii podařilo a inscenace vzbudila zájem i při dalších uvedeních v rámci festivalu Barokní dech a také na pražské Štvanici,“ říká ředitelka plzeňského festivalu Divadelní léto Marcela Mašínová k inscenaci, která měla premiéru při loňském ročníku na scéně U Ježíška.

Jaroslav Jurečka získal za dramaturgii a podílu na textu a hudbě k této hře Cenu města Plzně za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let, kterou převezme v září 2021. Autorská inscenace zkoumá touhu po změně a také strach z ní. Vznikala vloni bezprostředně po první vlně pandemie, v době, kdy mladí umělci končili studium na DAMU. Dramaturg Jaroslav Jurečka, herec Jakub Svojanovský a herečky Zuzana Černá a Eliška Zbranková už nastoupili do angažmá v Národním divadle Brno. Jejich kolegové Jessica Bechyňová, Michael Goldschmid a Kryštof Dvořáček zůstali na volné noze, hostují či příležitostně natáčí.

„Do Plzně se vracíme téměř po roce a inscenace za tu dobu ještě uzrála. Téma nezadržitelné změny se totiž v poslední době dotklo asi každého z nás a s touto novou zkušeností se teď všichni budeme setkávat i na představeních. Vůbec jsme tehdy netušili, jak moc konkrétní rysy mohou hrozby, o kterých hrajeme, dostat. Prožili jsme celý rok v izolaci, a tak je pro nás Poslední zrnko především radost z možnosti se znovu setkat, hrát a sdílet spolu emoce a zážitky,“ říká režisérka Aminata Keita, která se po hostování v Brně chystá do plzeňského Divadla J. K. Tyla.

Organizátoři festivalu jsou připraveni dodržet všechna hygienická opatření tak, aby bylo zajištěné bezpečné prostředí pro diváky, herce i tým. „Nadále sledujeme aktuální opatření a jsme připraveni na ně podle potřeby reagovat. Sedadla v hledišti i prostory pro diváky budeme po každém představení dezinfikovat a dezinfekce je k dispozici také na místě. Všechna tato opatření jsme si vyzkoušeli už v minulém roce. O respektování aktuálních pravidel samozřejmě žádáme i naše diváky, informace najdou na našich stránkách www.divadelnileto.cz,“ upozorňuje ředitelka festivalu Marcela Mašínová.

Vstupenky na Divadelní léto jsou k dostání prostřednictvím sítě GoOut a v den představení od 19 hodin v pokladně U Zvonu. Stále ještě se lidé mohou připojit k akci Poděkujte vstupenkou! a vyjádřit své díky zdravotníkům Fakultní nemocnice Plzeň. Vstupenku pro ně jako dárek na představení Romeo a Julie dne 6. července je možné koupit prostřednictvím předprodeje.