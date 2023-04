Premiérovou hrou bude na letošním 16. ročníku Divadelního léta pod plzeňským nebem komedie Patrika Barlowa 39 stupňů. Pro festival ji nastuduje režisér Zdeněk Bartoš.

Divadelní léto uvede novou hru 39 stupňů. První čtená zkouška. Eva Leimbergerová a Jan Holík | Foto: Deník/Pavel Bouda

V bláznivé variaci na film noir Alfreda Hitchcocka se představí Jan Meduna, Eva Leimbergerová, Jan Holík a Tomsa Legierski. Letošní ročník festivalu však bude z rozhodnutí organizátorů zatím poslední. „Rozhodli jsme se Divadelní léto, vlajkovou loď spolku PaNaMo na chvíli – možná na pár let – zakotvit v přístavu, aby třeba později, až bude vítr příznivý, mohla zase vyplout v plné slávě. Cítíme, že náplň festivalu je v mnoha ohledech vyčerpána, pokračovali bychom jen z nostalgie a rutiny, a to rozhodně nechceme,“ zdůvodňuje prozatimní konec festivalu v této podobě Marcela Mašínová, ředitelka Divadelního léta a předsedkyně spolku PaNaMo.

Divadelní léto pod plzeňským nebem

termín: od 6. června do 15. července 2023

místo: scéna v Proluce v Křižíkových sadech

hra 39 stupňů: premiéra: 15. 6. 2023 od 21:00, reprízy: 16. 6., 17. 6., 18. 6., 19. 6., 22. 6., 23. 6., 24. 6., 26. 6., 27. 6., 28. 6. od 21:00

hra Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho: obnovená premiéra: 10. 7. od 21:00, reprízy: 11. 7., 12. 7., 14. 7., 15. 7. od 21:00

doprovodný program: Jsme muzikál! - 6. 6. od 19:00, Muzikálové představení Konzervatoře Plzeň Uděláte mně to znova? - 25. 6., 30. 6., Slam Poetry All Stars - 20. 6.

Rozhodnutí organizátorů v dalších letech ve festivalu Divadelní léto nepokračovat nijak neovlivní program letošního ročníku. Kromě uvedené novinky 39 stupňů nabídne letošní ročník Divadelního léta i pět repríz komedie Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho s Dianou Tonikovou v titulní roli a Milanem Šteindlerem jako vdovou Outěchovou. Režisérem této inscenace, která měla premiéru na Divadelním létě 2022, je Šimon Dominik.

„Komedie k létu neodmyslitelně patří. K pohodové atmosféře festivalu přispěje jako už tradičně i náš divadelní bar,“ láká diváky na možná poslední ročník Divadelního léta Daniela Vítová, mluvčí festivalu.

Divadelní léto se vrací do Proluky, uvede komediální variaci filmu od Hitchcocka

Více o novém divadelním projektu, který naváže na Divadelní léto pod plzeňským nebem, nechtějí organizátoři zatím prozrazovat. „Rádi bychom ale příští rok přinesli divákům v Plzni opět něco nového, divadelní projekt, který oživí nezávislou kulturní scénu stejně, jako před šestnácti lety Divadelní léto,“ naznačuje budoucnost festivalu Marcela Mašínová.

Za dobu své patnáctileté existence festival představil mnoho úspěšných divadelních inscenací. Připomeňme například nezapomenutelnou hru Revizor, která se hrála za plného tramvajového provozu před plzeňskou radnicí nebo představení Lhář, jehož režisérem byl před devíti lety právě Zdeněk Bartoš.

Průměrná návštěvnost festivalu byla v jeho nejlepších předcovidových letech kolem devíti tisíc návštěvníků. Na podobná čísla se však festival po návratu pod plzeňské nebe už nevrátil. Návštěvy se pohybovaly kolem pěti tisíci diváků. Jak potvrdili organizátoři, vstupné ani letos nezdraží a zůstává ve stejné výši jako v předchozích letech. Festival opět pracuje s rozpočtem čtyři a půl milionu korun, z něhož vstupné pokryje dvě třetiny.

Dr. Zvonek Burke při premiéře rozesmál plzeňské publikum

Vstupenky na letošní ročník Divadelního léta jsou v prodeji prostřednictvím sítě GoOut.