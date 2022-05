„Petr Konáš nemůže kvůli svým závazkům, Jakub Albrecht je v dlouhodobé pracovní neschopnosti a nemůže hrát ani v Divadle Pod Palmovkou. Pro nás je štěstí, že to přišlo teď a ne třeba za měsíc, to by bylo složitější,“ oddychl si přes starosti se změnami Šimon Dominik.

Albrechta tak vystřídá Diana Toniková, která původně měla hrát roli Svatavy. „Nakonec jsme se rozhodli pro někoho možná překvapivé řešení. Když už ve většině inscenací hraje vdovu Outěchovou muž, v našem případě Milan Šteindler, rozhodli jsme se to posunout ještě o krok dál,“ vysvětlil režisér.

Svatavu teď bude nově hrát členka činoherního souboru plzeňského Divadla J. K. Tyla Klára Kuchinková, Petra Konáše nahradí alternující Marek Mikolášek, rovněž herec DJKT, a Kryštof Dvořáček, který se už v Plzni objevil ještě jako student DAMU v představení Poslední zrnko písku. Z původně ohlášeného obsazení tak zůstává Milan Šteindler jako paní Outěchová a další herec plzeňského divadla Michal Štěrba v roli Václava.

V nové sestavě už mají herci za sebou první čtenou zkoušku. „Mně kdysi utekla podobná příležitost, kterou mi nabízel autor této hry Ladislav Smoček. Když se objevila tato možnost, chopil jsem se toho. Jednak je to legendární hra a jednak jsem už o hraní v Plzni přišel kvůli covidu. Ženu jsem už několikrát hrál, takže nějaké zkušenosti mám. Ještě uvidím, co po mně bude chtít pan režisér, ale myslím, že paní Outěchová se dá hrát tak, aby to byla opravdu legrace a ne šaškárna,“ poznamenal ke své roli Milan Šteindler.

Zkušenosti s rolemi druhého pohlaví, navíc i v režii Šimona Dominika, má také Diana Toniková, nově obsazená do role Zvonka Burkeho. „Těším se na to, i když to byla trochu nečekaná rošáda a určitě je to větší zodpovědnost než role Svatavy. Hru jsem viděla, přišla mi vtipná a zábavná, ale teď už jsem si ji připomínat nechtěla, určitě nechci nikoho kopírovat,“ uvedla herečka, která už se na Divadelním létě několikrát objevila.

Festival začne na plzeňském náměstí Míru 19. června představením studentů 3. ročníku Katedry loutkového a alternativního divadla DAMU Pláž. Premiéra Podivného odpoledne dr. Zvonka Burkeho se odehraje v sobotu 2. července od 21 hodin, poté je v programu deset repríz. Diváci se mohou těšit také na večer muzikálového souboru plzeňského divadla, reprízu loňského Romea a Julie a Slam Poetry All Stars.

