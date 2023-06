Poprvé v Plzni bude v sobotu 10. června uvedena na Nové scéně Divadla J. K. Tyla opereta Candide slavného amerického skladatele Leonarda Bernsteina. Po Brně a Praze je to teprve třetí české uvedení této velkolepé operety vycházející ze stejnojmenné Voltairovy povídky o naivním mladíkovi a jeho cestě napříč zeměkoulí.

Foto: Martina Root

Režisérem nové inscenace je Tomáš Ondřej Pilař, hudební nastudování měl na starosti Jiří Štrunc, výraznou úlohu hraje v představení i choreografie vytvořená někdejším sólistou plzeňského baletu Martinem Šintákem. V hlavních rolích se diváci mohou těšit na Lumíra Olšovského, Michala Bragagnola, Richarda Samka, Soňu Godarskou nebo Doubravku Součkovou.

Režisér Tomáš Ondřej Pilař považuje Candida dokonce za jednu z nejlepších operet vůbec. „Bernstein v Candidovi překračuje všechny limity, které opereta ze svých žánrových principů má. Je to naprosto strhující mozaika desítek různých hudebních stylů, které Bernstein vtipně a inteligentně kombinuje. Je to dílo energické, roztančené, intenzivní a zábavné, ale i nesmírně lidské a hluboké,“ říká Pilař.

Upozorňuje také na vysoké inscenační nároky této operetní komedie, protože děj se odehrává v mnoha odlišných prostředích měnících se rychlostí filmového střihu. „Příběh se točí kolem hledání ztraceného ráje – něčeho, co jsme v minulosti zažili, ale už se k tomu nemůžeme vrátit. Ať už je to naše dětství, období, kdy naše děti byly malé, nebo období, kdy jsme jezdili v létě k prarodičům. My ten pomyslný ztracený ráj tématizujeme dětským světem, který vychází z estetiky 50. let, z doby prvních barevných hollywoodských filmů a téhle pastelové krásy,“ dodává.

Candide byl do repertoáru souboru opery DJKT vybrán záměrně, soubor se totiž každé dva roky věnuje jednomu titulu hudebně-zábavního divadla, většinou se však jedná o klasickou operetu. „Candide je operetou 20. století. Jednak jsme chtěli divákům nabídnout dílo vybočující z našeho současného repertoáru, jednak jsme je chtěli blíže seznámit s tvorbou tohoto geniálního skladatele, z jehož děl byl v Plzni uveden pouze muzikál West Side Story. A za třetí Candide se perfektně hodí do prostoru Nové scény,“ vysvětluje šéf souboru opery Jiří Petrdlík.

Děj operety se točí okolo mladíka Candida, jenž vyrůstá vychováván učencem Panglossem na zámku svého strýce barona Thunder-ten-tronckha. Poté, co se zamiluje do baronovy dcery a je ze zámku vyhnán, začíná jeho dlouhá dobrodružná cesta. Celé Candidovo putování komentuje a v různých rolích doprovází filozof Pangloss, toho si v plzeňském nastudování zahraje dvojnásobný držitel Ceny Thálie a současný šéf plzeňského muzikálového souboru Lumír Olšovský. V titulní úloze diváci uvidí domácího sólistu Richarda Samka nebo Michala Bragagnola, člena známého pěveckého kvarteta 4 tenoři. Jeho lásku, baronovu dceru Cunegondu ztvární slovenská sopranistka Soňa Godarská nebo Doubravka Součková, která na sebe v Plzni upozornila jako Ofélie v opeře Hamlet či jako Micaela v Bizetově Carmen. V dalších rolích se objeví Tomáš Kořínek, Jakub Hliněnský, Jana Foff Tetourová, Venuše Zaoralová Dvořáková, Jana Piorecká, Zuzana Koś Kopřivová, Roman Krebs, Dalibor Tolaš, Jevhen Šokalo, Jan Ondráček a další.

Candide měl světovou premiéru v roce 1956 a od té doby byl několikrát přepracován a nesl i několik žánrových označení. Bernstein se spoluautory totiž dlouho balancovali mezi operetou a muzikálem a hledali příhodnou formu pro jevištní ztvárnění této filozofické novely. Že ji nakonec našli, dokazuje řada úspěšných inscenací Candida po celém světě.

U nás bylo dílo uvedeno poprvé v roce 1980 v Brně, dalšího nastudování se pak dočkalo v roce 2006 ve Státní opeře v Praze. Stejně jako v Praze i v Plzni zazní Candide s českým překladem Ivana Vomáčky, písně zůstanou v originálním znění, tedy v angličtině.

Sobotní premiéra je už vyprodaná, nejbližší reprízu bude možné navštívit v závěru divadelní sezony v sobotu 17. června 2023