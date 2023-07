Nádvoří plzeňské kreativní zóny DEPO2015 rozezní od 15. července do 5. srpna čtvrtý ročník koncertní série DEPOvLETU. Vystoupení písničkářů a akustických uskupení nabídne barvitou paletu hudebních žánrů od folku přes folklór až po blues či grunge.

Jednotlivé koncerty jsou zdarma s výjimkou recitálů Jiřího Schmitzera a Václava Koubka. Vstupenky na tato vystoupení jsou v předprodeji na www.goout.cz.

Venkovní scéna odstartuje v sobotu 15. července koncertem zpěvačky Mirky Novak, která nahradí původně plánovaného Zdeňka Bínu, frontmana ze skupiny minus123minut. Kvintet Anna, Henri & amis naváže 19. července se svým mixem jazzu, swingu a atmosféry Francie na pravidelné swingové tančírny, které se kromě letních měsíců v prostorách DEPO2015 celoročně konají. Písničkář Václav Koubek, známý například i z filmů Čert ví proč či Šakalí léta, z pořadu Na Stojáka nebo jako autora knih a filmových i divadelních scénářů, přijede se svým recitálem 20. července. Texty plné osobních výpovědí, humoru i svérázně neuhlazené básnické imaginace doprovází na akordeon. Kombinaci příběhů a hudby představí 21. července také perský kytarista a zpěvák Shahab Tolouie. Jeho projekt Moje cesta je intimní one-man show o umění, hudbě i životě v poválečném Íránu. Tento folklórní večer otevře klezmer uskupení Mi Martef.

Koncert 26. července je věnován žánru blues s Holeček & Marcel project, dvojicí hudebníků Janem Holečkem (Flamengo Reunion Session, Livin' Free a další) a Pavlem Marcelem (Framus Five Michala Prokopa, Pumpa a další). Hudebníkům předskočí kytarista a zpěvák Jan Lichtenberg st. za doprovodu hostů z řad zaměstnanců DEPO2015 pod názvem DEPO Band. Akustické trio Michala Skořepy (pan Lynx, ex- Stroy), Jana Lichtenberga (Seventh Passion a další) a Luboše Samka (Seventh Passion, Her Nature) spojí 29. července v repertoáru autorskou tvorbu svých projektů a skladeb svých hudebních vzorů z žánrů grunge a rock. Předskokanem trojice bude kytarista a zpěvák Tomm Prochazka (ex-Nylon Jail, ex-Dirty Old Dogs).

Na recitál písničkáře a herce Jiřího Schmitzera, známého hlavně z mnoha českých kultovních filmů, se mohou návštěvníci těšit 2. srpna. Schmitzer si získal popularitu také svými koncerty, recitály s dvanáctistrunnou kytarou a vlastními osobitými texty. Trio plzeňského multiinstrumentalisty Martina 'Zakkisse' Juhy nabídne 4. srpna. průřez autorskou tvorbou čerpající ze stylů indie, grunge i blues. Sérii DEPOvLETU uzavřou 5. srpna výrazné ženské osobnosti. Skladatelka, pianistka a zpěvačka Bára Zmeková s několika nominacemi na Cenu Anděl si svými písněmi s autorskými českými texty získá fanoušky jazzu, folku, klasické hudby i jemné elektroniky. Zmekové předskočí ostravská skladatelka a zpěvačka NIKA se svou skupinou, která nedávno za své debutové album získala Cenu Jantar v kategorii populární hudba.

„V jednoduchosti je krása, jak se říká. Zároveň vnímám schopnost udržet program poutavý a osobitý pouze v jednom člověku či v minimalistickém akustickém uskupení jako tvrdou zkoušku a ryzost uměleckého projevu. I proto jsme se zaměřili právě na písničkáře a dua či tria, což by syrovostí a autentičností hudebního pojetí mělo dobře ladit s prostředím nádvoří industriálního komplexu. A v žánrovém rozptylu je takzvaně pro každého něco,” říká dramaturg DEPOvLETU Ricardo Delfino.

Zastřešená scéna pod nasvíceným stanem nabídne uprostřed nádvoří kreativní zóny DEPO2015 nejen hudební vyžití, ale také občerstvení z přilehlé kavárny Ústředna či možnost návštěvy výstavy současného umění.

Program DEPOvLETU:

15. 7., 20.30: Mirka Novak, 19. 7., 20.00: Anna, Henri & amis, 20. 7., 20.30: Václav Koubek (vstup 90 Kč), 21. 7., 18.30: Mi Martef, 20.40: Shahab Tolouie, 26. 7., 19.00: Jan Lichtenberg st. & DEPO Band, 20.30: Holeček & Marcel Project, 29. 7., 18.30: Tomm Prochazka, 20.15: Skořepa, Lichtenberg, Samek, 2. 8., 19.45: Jiří Schmitzer (vstup 150 Kč), 4. 8., 20.00: Zakkiss trio, 5. 8., 19.30: NIKA, 21.00: Bára Zmeková. Není-li uvedeno jinak, je vstup zdarma. Vstupenky na goout.cz.