Album obsahuje deset písní, z nichž více než polovina už v posledních dvou letech vyšla jako singly doprovázené videoklipem. V českých poměrech neobvyklý projekt bude v dalších měsících dotažen do úplného finále, kdy získá video podobu celý obsah alba. „Je to dle mého dobrý koncept a ten se musí držet. Neznám nikoho, kdo by to tu zkusil. Naštěstí nám s tím pomohlo i pár kamarádů, tak jsem do toho nezahučel sám. Ale ono i na iphone se dá, když to má nápad nebo napětí, udělat něco, co fans vezmou jako zábavu, nebo to bude zkrátka umění. A klidně to můžeš promítat za kapelou na koncertě. Navíc je pro mě obohacující i kontakt s jiným uměním. Myslím ty režiséry, co ti do toho vloží svůj příběh,“ komentuje projekt hudebník známý i z kapel Jasná páka a Lucie.

Myšlenky na postupný vznik alba dostal už před covidem. „V roce 2019 jsem si řekl že budu dělat písně po jedné, ne albovým stylem, že chci mít každou píseň jako singl, pochopitelně i kdyby to měl být singl mimo rádiový mainstream. Víme, že ne všechny nový písničky budou hrát rádia, ale publikum nepotřebuje jen tříminutové rádiovky,“ vysvětluje Koller.

Většinu prvních skladeb natočených kvůli tehdejším omezením jen v on-line prostředí pak ale museli hudebníci předělat, někdy i znovu natočit. „Chtěl jsem zvuk kvalitního studia, otisk Marty Minárika, opravdových bicích, kytar a analogových kláves,“ dodává k písním na albu.

Ze streamovacích platforem nebo ze serverů nabízejících videoobsah mohou už fanoušci znát skladby My se vám ozveme, Planeta bez paměti, Pouta, Vězenkyně, Není o čem a Spokojená. Kromě Kollera se na nich podíleli další spoluautoři, nejčastěji kytarista Kollerbandu Michal Pelant. Naposledy byl společně s albem vydán videoklip k písni Bodlák. „S nápadem natočit klip založený na synchronizaci světel a hudby přišel náš stálý osvětlovač a light designér Tomáš Karban. Stačilo do MeetFactory navézt padesát světel, trochu si zaprogramovat a výsledek byl na světě,“ komentuje Koller vznik aktuálního klipu. Trochu symbolicky je Karban rodákem z Plzně, kde koncertní šňůra začne.

Co se textů týče, jednotlivými kousky přispěli například Márdi, Jan Vávra, Matěj Belko nebo Patrik Hartl, zatím dosud nezveřejněnou písničku Za hranou otextoval nedávno zemřelý Michal Ambrož, Kollerův první kapelník z Jasné páky. Hlavním textařem alba je ale možná trochu překvapivě básník Jáchym Topol, jehož dílem je polovina písní.

