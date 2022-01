Co všechno účastníky v letošním ročníku Muzikantské naděje čeká?

CHI: Jednak společná práce s Michalem, se mnou a s Plzeňskou filharmonií, ale především krásný repertoár. Vybírali jsme pečlivě a myslím, že by mladé interprety mohl zaujmout – obsahuje různé styly. Budou to určitě krásné koncerty.

MS: Pokusíme se navázat na práci předchozích let. Samozřejmě že nejvíc půjde o hudbu, tedy o nastudování programu s koncertním mistrem, s dirigentem a následné začlenění do orchestru. Ale kromě toho budeme opět účastníky zvát na zkoušky, generální zkoušky a koncerty, zapojíme je do zákulisního chodu – pomohou technikům s přípravou podia, budou uvádět posluchače na koncerty atd. Sami se na takovou práci těšíme a jsme zvědavi, co všechno společně vytvoříme.

Jakou máte zkušenost z minulých dvou ročníků, jaké byly?

MS: Letos sice jde již o třetí ročník, jenže do těch dvou minulých zasáhla koronavirová pandemie. Ten úplně první začal velmi slibně, ale všechny naplánované koncerty se už uskutečnit nemohly a loni se projekt nakonec vůbec nerozběhl. Nicméně několik nadaných studentů zůstalo. Že další přibyli, je zásluhou především paní Jany Lejčkové, vedoucí vrchních smyčců ZUŠ Plzeňského kraje, která je ve stálém kontaktu s příslušnými učiteli. No a ti vybrali další mladé muzikanty. Paní Lejčková je zároveň jedním z hlavních aktérů a hybatelů celého projektu.

Co podle vás přinese projekt hudebníkům profesionálům? Obohatí je nějak?

CHI: To je asi u každého hudebníka jiné. Když diriguji každý den někde jinde, občas zapomínám na to, proč jsem chtěl být muzikantem, a když se sejdu se studenty, kteří chtějí být muzikanty také, má to na mě jednoznačně pozitivní vliv.

MS: Mladí, kteří mají zájem o to, čemu vy se věnujete celý život, jsou pro každého velkým impulzem, každé takové setkání inspiruje k mnoha úvahám. Interpret se setkává s řadou různorodých posluchačů. Většina chodí na koncerty poslouchat to, co už zná, málokdo pak pro objevování neznámých skladeb a opravdu už jen hrstka milovníků hudby jde na koncert s chutí se něčemu přiučit, se snahou pochopit skladatele a interpreta. Je s podivem, kolik aktivních muzikantů, interpretů, se dá členit do zcela stejných skupin. Když pak, po mnoha letech práce v symfonickém orchestru, k vám přijde natěšené dítě s tím, že chce být jako vy, zamyslíte se.

Je v Plzni dostatek talentovaných hudebníků? Je jejich příprava v ZUŠ dostatečná?

CHI: Už první ročník našeho projektu naznačil, že snad ano. Podle mě talent není vlastnost, kterou člověk má od narození a která se nedá měnit. Talent může vyrůst. A my profesionálové bychom měli umět pomoci, aby takové talenty vyrůstaly.

MS: Faktem je, že dětí na ZUŠ je opravdu hodně, což je nádhera. Na konzervatoři už jich je ale méně. A co se týče filharmonie, a to nejen té plzeňské – konkurzy jsou vypisovány neustále a nehlásí se ani zdaleka potřebný počet kvalifikovaných hudebníků. Něco tedy nefunguje úplně dobře.

Vyvrcholením projektu budou opět společné slavnostní koncerty. Kdy budou ty nejbližší a jaký bude program? Budou určené veřejnosti?

CHI: První tři koncerty už se blíží. První z nich bude 28. ledna v hudebním sále ZUŠ Rokycany, další o den později v prostorách ZUŠ Domažlice a v neděli 30. ledna v plzeňském Domě hudby. A program bude úžasný. Přeji si, aby přišlo co nejvíce lidí, protože tohle je něco mimořádného a my samozřejmě potřebujeme podporu veřejnosti. Udělejte si čas, nebudete litovat.

MS: Program jsme volili pestrý. Vždy zazní skladba barokní, romantická a soudobá. Veřejnost je samozřejmě co nejsrdečněji zvána, protože hudba se přece tvoří pro poslech.

Myslíte, že tento projekt bude pokračovat i v dalších letech?

CHI: Domnívám se, že tohle je jeden z nejdůležitějších impulzů, a nejen pro nás. Uvažujeme dokonce o jeho rozšíření o dechové nástroje. Pevně doufám, že se tento projekt stane do budoucna tradicí a bude se stále rozrůstat. Bylo by to úžasné nejen pro děti samotné, ale pro kulturu v Plzeňském kraji celkově.

MS: Nesmíme dopustit, aby projekt takového zaměření vyhasl. Může se měnit, může se stát vžitou a přirozenou součástí kulturního života v Plzeňském kraji, anebo se může stát něčím velmi úzce zaměřeným, a tím pádem přístupným jen hrstce vybraných. Nevím. Ale je to jeden z našich úkolů, šířit hudbu, snažit se předat něco ze sebe. Přál bych si, aby každý ze ZUŠ měl touhu zahrát si ve filharmonii a aby byl natolik zvědavý, že se přihlásí na konzervatoř. Aby kultura obecně byla sociálním tématem, ale abychom si jí nepřestali vážit a nebrali ji jako samozřejmost.