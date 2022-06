„Festival Na scénu! přináší studentům příležitost setkat se se zajímavými lektory a získat tolik potřebnou jevištní praxi při kontaktu s publikem. Prohloubit své znalosti a dovednosti ale mohou i ti, pro které je zpěv, tanec či herectví zálibou. Velká část doprovodného programu je vhodná i pro naprosté laiky, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku hudebního divadla,“ uvedl šéf souboru muzikálu Divadla J. K. Tyla v Plzni Lumír Olšovský.

Hlavní program festivalu zahájí 21. června studenti JAMU a brněnského Divadla na Orlí ironickou komedií Můj romantický příběh, na středeční večer je naplánováno představení Mezinárodní konzervatoře Praha s názvem She Loves Me. Čtvrteční večer patří scénickému koncertu Cesta kolem světa v podání Pražské konzervatoře a následující den představí Konzervatoř Plzeň koncertní pásmo Pocta sedmdesátkám. Celou přehlídku uzavře absolventské představení studentů Mezinárodní konzervatoře Praha My Fair Lady, a to v sobotu 25. června. Všechna představení jsou naplánována od 18.00 na Malé scéně DJKT.

Divadelní léto začne studentskou Pláží a oslavou narozenin festivalu

Celý program a podrobnější informace naleznou diváci na webových stránkách divadla. Vstupenky na festivalová představení i doprovodný program jsou v prodeji v pokladnách DJKT a on-line na webových stránkách divadla nebo v síti Plzeňská vstupenka. Zájemci o všechna představení mohou využít cenově výhodnější festivalový pas.