Vedle něj do Plzně přijede například kontroverzní americký umělec a aktivista Brad Downey, který se proslavil sochou Melanie Trumpové ve Slovinsku nebo jeden z nejvýraznějších současných litevských umělců Tadas Šimkus z Kaunasu, letošní vyslanec Evropského hlavního města kultury. Dále se v Plzni představí Maja Hürst ze Švýcarska, Rutger Termohlen z Holandska, Julia Heinisch a Frederic Sontag z Rakouska a Německa, a z České republiky Caer8th, Jakub Karlík, Michal Trpák a Johana Kubalová.

„Letošní WALLZ s tématem kultivace veřejného prostoru budou opět trochu jiné. Oproti předchozím ročníkům nabídnou hodně realistických muralů," říká programový ředitel pořádajícího DEPO2015 Jan Štěpán. „Letošní největší realizací s 800 m2 se stane malba na opěrné zdi Korandova sboru, která předznamenává celkovou úpravu tohoto území. Autorem je Jakub Karlík, člen místní undergroundové "skejtové" komunity, která se snaží tuto lokalitu vylepšovat a kultivovat," doplňuje Jan Štěpán.

OBRAZEM: Plzeň ožila historií, městem opět prošel i průvod strašidel

Rouškou tajemství zůstávají zahaleny plzeňské plány Brada Downeyho, amerického umělce žijícího v Berlíně. „Jeho často provokativní díla pracují s momentem překvapení a bývají zaměřena proti systému, společenským stereotypům a rutinnímu vnímání organismu města. Lokalitu si umělec vybírá dle aktuálního působení města, do kterého zavítá, a pracuje na základě spontánních nápadů. Místo i forma proto budou překvapením," líčí Jan Štěpán.

Nedílnou součástí festivalu WALLZ jsou studenti plzeňské Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara. Vítězka otevřené výzvy Johana Kubalová pomaluje s podporou Vodárny Plzeň vodárenský objekt na náplavce řeky Mže.

Paluba Hamburk u Hlavního nádraží představuje pro cestující vstupní bránu do Plzně. V letošním roce zde bude v rámci festivalu WALLZ instalována socha Myslitel od českého umělce Michala Trpáka. „Sochy, které tvoří, pracují často s tématy současné společnosti i s konkrétním prostorem, do kterého jsou instalovány.” popisuje Jan Štěpán. Myslitel vystřídá u Hamburku sochu Cake Tower, která zde byla instalována během loňského ročníku festivalu. “Rádi bychom na Palubě Hamburk představili nové sochařské dílo každý rok. Měla by to být jedna z tradic festivalu WALLZ." uzavírá Jan Štěpán.

Největší dobíjecí stanice pro elektroauta na západě Čech vzniká v Plzni

Třetí ročník festivalu WALLZ nabídne také bohatý doprovodný program - například ve čtvrtek 16. června od 17 do 19 hodin Graffiti Jam u zdi na rohu ulic U trati a Prokopova otevřený široké veřejnosti nebo v sobotu od 16 hodin dětské workshopy na nádvoří Depa.