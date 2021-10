Jeho tvorba je spojena nejvíce právě s Alfou, kde vytvořil desítky skvělých inscenací, včetně nezapomenutelných představení Tři mušketýři, Jéminkote, Psohlavci, Don Šajn a Johannes Doktor Faust, Kašpárek a Indiáni, Láska vše zachrání, Jenovéfa nebo Tři siláci na silnici. Výrazně se zapsal také do repertoáru Naivního divadla Liberec (Bezhlavý rytíř, Alibaba a 40 loupežníků, Krásný nadhasič) a dalších českých scén.

„Moc si toho vážím. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, se kterými jsem za celý život u divadla potkal a měl jsem tu čest s nimi spolupracovat. A také svému tátovi, který mě k loutkovému divadlu přivedl,“ uvedl Dvořák v přímém televizním přenosu po převzetí ceny v Národním divadle v Praze.

Nejznámějším dílem Tomáše Dvořáka jsou Tři mušketýři, loutková adaptace románu Alexandra Dumase.Zdroj: Archiv Divadla AlfaTomáš Dvořák vystudoval kamenickou a sochařskou školu v Hořicích a v roce 1975 zamířil na DAMU, kde vystudoval loutkoherectví. Se spolužáky Blankou Josephovou – Luňákovou (rovněž držitelka Thálie) a Václavem Poulem odešel posléze na praxi do plzeňského Divadla Alfa, kde zůstal dodnes. Z herecké profese se následně posunul na místo režiséra. Svůj um rozvíjel nejen v Alfě, ale například i s kultovním loutkářským souborem přátel Pidluke Padluke. Od roku 1990 již Dvořák pracoval pouze jako režisér a od roku 1991 se stal uměleckým šéfem Divadla Alfa.

Na plzeňské scéně vytvořil více než 50 inscenací a na jiných scénách v ČR a v zahraničí mají jeho podpis desítky dalších.

Nejvýrazněji se Tomáš Dvořák prosadil v období 1991 – 2010. Na české scéně oživil, společně s výtvarníkem Ivanem Nesvedou, princip iluzivního loutkového divadla, které však převedl do moderní divadelní řeči. „Díky svému originálnímu stylu dokázal prosadit české loutkové divadlo po letech opět do zahraničí a doposud zůstává jedním z mezinárodně nejúspěšnějších českých divadelních režisérů,“ uvedl ředitel Divadla Alfa Jakub Hora.

Asi nejúspěšnějším Dvořákovým kouskem jsou Tři mušketýři, unikátní loutkové zpracování Dumasova románu doslova dobylo celý svět. Cestovalo po celé Evropě, úspěšně objelo Spojené státy, Kanadu a Japonsko, měsíc se hrálo ve Spojených arabských emirátech a ani po více než 10 letech nezestárlo. „Tím jsou ovšem Dvořákovy inscenace typické. Pokud se podíváme na jeho další světově úspěšná představení Don Šajn a Johannes Doktor Faust, od jejich premiéry uplynulo již přes 15 let. A po roce 2019 byly a jsou, společně s Dvořákovou novinkou Jenovéfa, stále uváděny, např. v Japonsku na mezinárodním sympoziu nebo v programu vrcholného českého festivalu Divadlo v Plzni. Jako by na nich 15 let nenechalo jedinou stopu,“ doplnil Hora.

„Potřeby loutky a jeviště a v neposlední řadě i diváka Tomáš Dvořák cítí a zná dokonale,“ svěřil se dlouholetý dramaturg Alfy Pavel Vašíček, který výrazně přispěl k úspěchu Dvořákových inscenací. „Stručnost, humor, loutkovost a dominantní postavení herce a loutky v inscenaci – to jsou cenné devízy jeho tvorby, jež dokonale souznějí s onou tradicí českého loutkového divadla. Tomáš na ni navázal a po spirále ji dovedl k novým vrcholům,“ doplnil.