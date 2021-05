Pořadatelé koncertů a festivalů na Klatovsku se obávají letošní sezony. Vzhledem k opatřením, která se plánují, si nedovedou pořádání představit.

Koncert Marka Ztraceného v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

V současné době se kulturní akce zatím nekonají a pořadatelé vyčkávají, co se bude dít. Loňská sezona i přes omezení dopadla nakonec dle jejich slov dobře. „Díky omezení maximálního počtu návštěvníků se nám podařilo uspořádat v Makově koncerty kapel zvučnějších jmen, například Harlej, Arakain, Trautenberk, které by jinak účinkovaly na velkých festivalech. Na konci léta došlo i na tradiční Tři sestry a v září na festival Monster Meatink, tam bylo nutné rozdělit prostor na dva koridory, ale i to jsme zvládli. Na podzim už jsem koncert v kulturním domě musel zrušit,“ řekl pořadatel akcí z Klatovska Roman Rajšl.