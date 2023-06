Prvním dnem začal v pátek ve Spáleném Poříčí metalový Basinfirefest. Největšími hvězdami byli na závěr večera švédští Ghost, kteří však museli svoji show kvůli obavám z hrozící bouřky předčasně ukončit.

Basinfirefest 2023. Ghost. | Foto: Milan Říský

Před nimi zahráli například Jungle Riot, Decapitated, hodně fanoušků si pak užilo set další kapely ze Švédska Clawfinger. Zvlášť, když jejich frotnman Zak Tell sestoupil přímo mezině pod podium.

Festival pokračuje ještě do neděle, vstupenky jsou stále v prodeji, a to i jednodenní. Začíná se vždy v 11 hodin, v pátek vystoupí například Butcher Babies, Dark Tranquility, Faun a The Raven Age, v sobotu Paradise Lost, Ville Valo a Airbourne, v neděli pak festival zakončí třeba Vomitory, Pain a Fever 333.