Nová agentura přinesla i změnu dramaturgie festivalu. „Obscure pořádá Brutal Assault, který je nějak zaměřený, ale je tady spousta i dalších kapel, které tam kvůli tomu pozvat nemůžeme. Basinfirefest byl zaměřený hodně na českou scénu, což chceme trochu posunout a jeho hudební nabídku o tyto kapely rozšířit. Festival získává novou tvář, počítáme s tím, že bude trvat nějakou dobu, než se zabydlí a než se ukáže v čem je jeho přínos,“ uvedl za organizátory Pavel Pavlík.

Oproti původním plánům došlo ale ke změnám v obsazení účinkujících. „Ty dva roky nám všechno rozbořily. Nějaká část kapel sice zůstala, s těmi co odpadly, například s Airbourne jednáme o účasti v příštím roce,“ pokračoval.

OBRAZEM: Podívejte se na závod dračích lodí na borské přehradě

Vedle stálic metalové scény jako Blind Guardian, Epica, Moonspell, Rotting Christ, českých Debustrol, Silent Stream of Godless Elegy je jednou z hvězd Frog Leap Lea Moracchioliho. Norský multiinstrumentalista si s metalovými předělávkami písní všech žánrů popularitu vydobyl na YouTube, kde má 4,5 milionu sledovatelů. Podobně se vyvíjeli i Steve'n'Seagulls, které rockové hity často halí do blugrassového hávu.

Festival přinese oproti dřívějšku i novinky pro návštěvníky. Jednou z nich jsou jinde už zavedené bezhotovostní platby přes čip. „Lidé si na to zvykají, část na to stále nadává. Ale my s tím máme dobré zkušenosti, odpadají starosti s rozměňováním, odbavení u stánků je rychlejší. Navíc odpadá hrozba ztráty či zcizení hotovosti,“ poznamenal Pavlík.

Lidé během festivalu Industry Open mohli nahlédnout i do spalovny v Chotíkově

Kromě klasického kempu zdarma se otevře také placený oplocený a hlídaný kemp, kam bude přístup jen na čip. „Víme, že jsou skupiny, které objíždějí festivaly, aby vykrádaly stany. Chtěli jsme tak fanouškům poskytnout další službu, aby si festival užili bez starostí. Do budoucna bychom v nich chtěli servis ještě rozšířit. Pro nás i obnovený Basinfirefest je to vlastně takový rok nula,“ dodal.

Kempy budou alespoň pro přespání otevřené už od středy. Do Spáleného Poříčí bude opět jezdit speciální linka z Plzně přes Nezvěstice. Další podrobnosti najdou fanoušci na webu basinfirefest.cz či na Facebooku festivalu.