Podruhé se po svém obnovení uskuteční už za několik dní ve Spáleném Poříčí metalový Basinfirefest.

Basinfirefest 2022 ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku. | Foto: Stanislav Černý

Festival začne ve čtvrtek 22. června a potrvá do neděle 25. června. A hned na závěr prvního dne přinese bonbonek v podobě velkolepé show skupiny Ghost. Speciálně pro ni bude na louce, kde se festival vždy koná, postavena obří stage. Na tomto pódiu se odehraje i celý festival. „Jednání s Ghost byla dlouhá, stage navíc musela splnit náročné technické požadavky, nebylo jednoduché vše zajistit. Na velkém pódiu si tak zahrají všechny kapely, i ty, které budou každý den program otvírat, což pro ně bude určitě zajímavé,“ říká Pavel Pavlík z pořádající agentury Riverbed Productions.

O tom, že požadavky kapely jsou opravdu náročné, svědčí i úpravy v zákulisí, kde musely být před festivalem položeny betonové panely. „Je to kvůli obavám ze zapadnutí, pokud by panovalo nepříznivé počasí. Produkci kapely totiž zajišťuje devět kamionu a pět autobusů, to tady nikdy nebylo. Ale považujeme to i za krok do budoucna,“ pokračuje Pavlík.

V sestavě dalších kapel na Basinfirefestu se za poslední dny nic nezměnilo. Fanoušci se tedy mohou během čtyř dnů dál těšit na skupiny jako Clawfinger, Pestilence, Tankard, Butcher Babies, Paradise Lost, Dark Tranquility, Vomitory, Pro Pain, Vended a další. Velkými hvězdami budou Airbourne nebo Ville Valo, bývalý zpěvák HIM, který se vrátil do hudebního byznysu.

Na festival bude možné opět dojet kyvadlovou dopravou z Plzně, autobusy budou vyjíždět ze Šumavské ulice, některé spoje budou stavět také v Nezvěsticích. Cena by měla, stejně jako loni, zůstat na 90 korunách. „Při tom, jak se ceny všeho za poslední rok zvedaly, je pro fanoušky určitě pozitivní, že se to nezvýší. Ve čtvrtek bude doprava navíc posílena,“ pokračuje Pavlík.

Vstupenky jsou stále v prodeji, jak celofestivalové, tak jednodenní. U těch navíc platí, že při zakoupení dvou kusů, zaplatí fanoušek jen tisícovku za každou. „Věříme, že na to lidé uslyší, protože vidět deset kapel za tisícovku, to asi nikde nenajdou,“ tvrdí Pavlík.

Pro ubytování nabízí festival klasické stanování zdarma, zpoplatněné možnosti kempování u auta nebo v hlídaném kempu. Platit se bude opět bezhotovostně prostřednictvím čipu, který si návštěvníci dobijí po svém vstupu do areálu.