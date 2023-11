Dlouho napínali trpělivost fanoušků s oznámením prvních kapel pro příští ročník festivalu organizátoři metalového Basinfirefestu ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku. Teď oznámili prvních osm, na největší esa si ale fanoušci zřejmě ještě musí počkat.

Čtyři dny tvrdé muziky. Basinfirefest nadchl fanoušky heavy metalu | Video: Pavel Bouda

Po dvou letech se do Spáleného Poříčí vrátí němečtí Blind Guardian, kapela mísící fantasy vyprávění s metalovou hudbou opět přiveze své epické příběhy s komplexními hudebními kompozicemi. Metalem střiženým středověkou hudbou potěší fanoušky bardi z In Extremo a do světa severských ság je vtáhnou mistři vikingského metalu Skálmöld.

Příznivce death metalu rozvášní Kataklysm, kanadská hvězda tohoto žánru, která doveze své nekompromisní zuřivé riffy. Na melodičtější linku tohoto žánru naváží nejen Insomnium se svým nezaměnitelným zvukem, ale také Suffocation, kteří se už řadí mezi jeho legendy.

Pro všechny milovníky moderního přístupu nejen k rockové muzice zahrají charismatičtí Halocene z USA a o dávku thrash metalu se postarají řečtí Suicidal Angels.

A byť je zatím seznam omezený, fanoušky už hodně natěšil. „První nástřel je pecka,“ ocenil například na facebookovém profilu festivalu snahy organizátorů Dan Bárta. „Opět fajn akce, naše osazenstvo už se těší,“ přidal se Tomáš Pícl.

Festival se uskuteční na louce nad Spáleným Poříčím 27. - 29. června 2024, po dvou ročnících tedy jen jako třídenní od čtvrtka do neděle. Vstupenky jsou v současné době do konce roku, nebo do vyprodání zásob za 1990 korun v prodeji na webu festivalu.