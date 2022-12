Snowball nastudoval s herci plzeňského Divadla ALFA polský režisér, scenárista, pedagog a ředitel Loutkového divadla Białystok Jacek Malinowski a premiéru měla 28. listopadu. 2022 v Plzni, The Simulator naopak vytvořili čeští tvůrci s polskými herci a premiéru měl 29. října v Białystoku. Teď se odehraje v Plzni, a to v polštině s českými titulky.

Autorská inscenace The Simulator vznikala na základě rozhovorů režiséra a uměleckého šéfa Alfy Tomsy Legierského a dramaturgyně Petry Kosové se studenty plzeňského Gymnázia Františka Křižíka a Gymnázia Plasy. Tvůrci z Divadla ALFA mluvili se studenty ve věku od dvanácti do šestnácti let o tom, co prožívají, kdy se cítí zrazeni, co vnímají jako křivdu, co je bolí a jaké vnímají překážky v komunikaci s dospělými. Mluvili také s učiteli, školními psychology a rodiči. A nakonec společně s polskými herci oživili vlastní vzpomínky a zkušenosti a hledali cesty k porozumění dospívajícím – polským i českým.

Z inscenace The Simulator, kterou ve čtvrtek 15. prosince uvede plzeňské Divadlo Alfa.Zdroj: Foto: archiv Divadla Alfa

The Simulator se v Polsku těší přízni teenagerů. „Jsme v kontaktu s herci, kteří nám volají a píší, jak inscenace funguje s dospívajícím publikem. Herci jsou nadšení, že se diváci na jednu stranu smějí a dobře baví, když ale přijde vážnější chvíle, je ticho a oni vnímají jejich pozornost,“ potěšilo dramaturgyni Petru Kosovou.

Česká televize uvede dokument o architektu Adolfu Loosovi, natáčelo se i v Plzni

Obě zmiňovaní inscenace vznikly v rámci projektu Connect Up, realizovaného s podporou EU Culture. Účastní se jej čtrnáct evropských divadel a festivalů. „Všechny inscenace budou uvedeny na festivalech, které jsou součástí projektu. Snowball ve Velké Británii, The Simulator v Itálii,“ uvedl ředitel Divadla Alfa Jakub Hora.

Již dříve Alfa v rámci projektu vytvořila velmi úspěšnou inscenaci Putování dobrého Hanse Böhma Evropou, kterou rovněž režíroval Tomsa Legierski. „Obě inscenace provázely mimořádné okolnosti. Hans Böhm měl premiéru v době covidových opatření bez diváků, pouze streamovanou. The Simulator byl zase náročný po jazykové stránce: měli jsme český scénář, ale potřebovali jsme polský kulturní kontext, proto jsme se k výslednému tvaru dostávali přes improvizace na dané téma,“ popsal vznik představení režisér Tomsa Legierski.