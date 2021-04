„Těší mě, že můžeme i v této době přinést trochu zábavy a radosti a zároveň přispět na dobrou věc a pomoci lidem v nouzi,“ říká ředitel divadla Martin Otava.

Ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni Martin Otava.Zdroj: Martina RootPřed časem byl váš postoj k představením v on-line prostředí trochu skeptický, později divadlo ve virtuálním prostředí při dlouhodobě nepříznivé situaci přece jen spustilo projekt První řada u Vás doma. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na akci Plzeňáci Plzeňákům, při níž divadlo spolupracuje i s dalšími plzeňskými umělci?

Můj postoj k on-line představení se ale nezměnil. Divadelní představení není jen o díle samotném,i když samozřejmě hraje prim, ale je to o celé návštěvě divadla. O tom, že se hezky obléknete, setkáte se s přáteli, dáte si skleničku vína a o pauze diskutujete o představení. Je tam živá energie, kterou zkrátka a dobře žádná technika nenahradí. Nicméně ta vynucená pauza trvá déle, než jsme si uměli představit. Chtěli jsme proto aspoň takto potěšit naše diváky a zároveň dát našim umělcům příležitost se umělecky vybít alespoň před kamerami. Proto jsme akci Plzeňáci Plzeňákům vřele přivítali. Přinesla nám nové zkušenosti i nové kontakty. Ale hlavně mě těší, že můžeme i v této době přinést trochu zábavy a radosti i přispět na dobrou věc a pomoci lidem v nouzi.

S čím vším jste se při přípravách potýkali? Přineslo to jiné problémy, než na jaké jste zvyklí?

My jsme zvyklí organizovat nejrůznější akce, Noc s operou, Průvod Vendelín… Nejsem si vědom, že by se zde objevily nějaké větší problémy. Samozřejmě dodržování zvýšených hygienických opatření a snaha, abychom kontakty snížili na minimum, vyžadovaly preciznější organizaci. O produkční záležitosti jsme se dělili s pořadatelem akce, s Městským obvodem Plzeň 3. Oni domlouvali hostující umělce, my se soustředili na samotné natáčení. Pořad režíroval Lumír Olšovský, který má vynikající zkušenosti nejen jako režisér divadelních produkcí, ale i televizních pořadů. Vše se natáčelo během jediného dne a já bych rád poděkoval všem aktérům tohoto maratonu, že je ani večer neopouštěla chuť do práce a dobrá nálada.

Jak vnímáte smysl a poselství této akce?

Je důležité umět vyjádřit vděčnost a v náročných dobách se umět semknout a pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. Diváci, kteří budou program sledovat, mohou přispět odesláním dárcovské SMS, vybrané finanční prostředky pak poputují Diecézní charitě Plzeň, která část použije na podporu potravinové pomoci nejchudším osobám v Plzni a zčásti na podporu seniorského Domova sv. Alžběty.