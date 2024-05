Hlavním líčením u Krajského soudu v Plzni pokračovalo soudní jednání s obžalovaným Zdeňkem V., který měl podle obžaloby mezi 25. červnem a koncem října roku 2022 nejméně ve čtyřech případech sexuálně zneužít dvanáctiletého chlapce, když mu jej rodiče svěřili do péče. Osahávat jej měl na intimních místech a provádět s ním další sexuální praktiky.

U Krajského soudu v Plzni pokračoval soud se Zdeňkem V., jenž je obžalován ze sexuálního zneužití dvanáctiletého chlapce | Foto: Deník/Pavel Bouda

„Za to měl chlapec od obžalovaného dostávat finanční částky od 200 do 1000 korun nebo nabití hrací karty do PC her,“ uvedl dále ve své obžalobě státní zástupce.

S uvedeným skutkem však podle své výpovědi Zdeněk V. nesouhlasí a proto také odmítl dohodu o vině a trestu, kterou mu již dříve navrhla soudkyně Lucie Bočková.

„Za vším jsou peníze. Otec údajně poškozeného dítěte nejprve chtěl, abych si vzal na sebe půjčku 150 000 korun a když to nevyšlo, obvinil mě ze zneužití syna. Vyhrožoval mně, naložením do louhu nebo že mě rozřeže. Ze strachu jsem mu proto vydal alespoň 80 000 korun, což byly peníze za ubytování od klientů v penzionu, kde jsem pracoval,“ řekl před soudem obžalovaný s tím, že ani poté obvinění ze zneužití syna otec nestáhl. Zdeněk V. proto už dříve před soudem uvedl, že je ochoten podstoupit i test na detektoru lži.

K případu nyní vypovídala i soudní znalkyně, která však označila dřívější výpověď vyslechnutého dvanáctiletého chlapce za věrohodnou.

„Jedná se o hocha průměrného až lehce podprůměrného intelektu, který by nebyl schopen si takové věci vymyslet,“ uvedla znalkyně před soudem.

S rodinou chlapce se obžalovaný znal několik let a také pro ni pracoval. Jako rodinnému příteli mu proto rodiče často svěřovali své děti do péče, a ten s nimi s vědomím rodičů jezdil na nákupy, na dovolenou a občas u něj všechny děti i přespávaly. Sám byl však už v minulosti odsouzen za svádění k pohlavnímu styku osoby mladší 15 let a podstoupil i ambulantní sexuologickou léčbu. Nyní podle svých slov dochází na psychiatrii z důvodu špatného psychického stavu z uvedeného obvinění.

Soud s obžalovaným Zdeňkem V. bude pokračovat i v dalších dnech a v případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody v trvání osm let se zařazením do věznice s ostrahou a ochranné sexuologické léčení ambulantní formou.