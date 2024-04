Když se letos v lednu konalo u plzeňského městského soudu hlavní líčení se Sadovským, provázely ho nezvyklé manévry, připomínající např. soud s Romanem Berbrem a spol. Všude po budově hlídali členové justiční stráže, do soudní síně byl možný vstup jen na vstupenky. Panovaly totiž obavy, že by Sadovského stejně smýšlející příznivci mohli vyvolat u soudu výtržnosti. Nakonec byl klid, byť sám Sadovský potvrdil, že ho české zákony nezajímají, a z líčení svévolně odešel.

Ještě předtím po příchodu do soudní síně odmítl předat soudci Josefu Prachovi občanský průkaz a místo něj se prokazoval papírem o velikosti A4, který ukázal i Deníku. Je tam vysvětleno, že občanským průkazem se neztotožňuje, neboť není právní fikce, není věc, něčí majetek. Pak si odmítl sednout a poté, ač byl upozorněn, že mu hrozí pořádková pokuta, případně se může dopustit dokonce pohrdání soudem, řekl, že nezůstane, že Česká republika je korporát a o všem je stejně rozhodnuto. „Já jsem lidská bytost a podle toho se mnou budete jednat,“ prohlásil a odešel.

Státní zástupkyně Jana Korbelová v návrhu na potrestání uvedla, že Sadovský vloni hned dvakrát řídil v Plzni vozidlo, ač to má zakázané. Nejprve to byla v květnu dodávka, pak v září osobní auto. Sadovský za volant opakovaně usedl, ač měl platné hned dva zákazy řízení shodně na 12 měsíců a ve druhém případě dokonce už byl v podmínce, kterou ho za jízdu po D5 přes zákaz potrestal berounský soud. Ten mu navíc dal zákaz řízení na dalších 14 měsíců.

Policisté, kteří vypovídali u soudu, popsali, jak těžké bylo se Sadovským při silničních kontrolách pořízení. „Když jsme ho zastavili, předložil nám několik papírů, kde bylo uvedeno, že je Josef z rodu Sadovských. Řekl, že má potvrzení, že je živá bytost, že my ho nemáme, tak se s námi odmítá bavit,“ popsal plzeňský policista. Dodal, že i když Sadovského ztotožnili a zjistili, že má platné zákazy řízení, což mu řekli, bylo evidentní, že muž chce v jízdě pokračovat. Odmítal i vystoupit. Nezbylo jim tak nic jiného, než ho násilím vytáhnout z vozu a dát mu pouta. Pak ho převezli na služebnu, odkud ho po provedení nezbytných úkonů propustili. „S něčím takovým jsem se setkal poprvé,“ prohlásil člen speciální pořádkové jednotky.

Od trestu ho nezachránil ani farář. Řídit ale může dál

Soudce Prach zrušil rozsudek z Berouna a za tamní skutek a dva aktuálně projednávané Sadovskému uložil celkem devět měsíců vězení. V odůvodnění uvedl, že si je vědom, že obžaloba navrhovala výchovné tresty, ale on rozhodl s ohledem na přístup obviněného. „Ignoruje vše a myslí si, že nemusí dodržovat nic. Nepodmíněný trest se mi proto jeví jako mnohem účelnější. Obecně prospěšné práce, peněžitý ani podmíněný trest by splněny nebyly,“ vysvětlil Prach.

Sadovský se odvolal, ale neuspěl. „Krajský soud v Plzni ve veřejném zasedání zamítl odvolání obžalovaného,“ potvrdila tento čtvrtek mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová.

To ale není Sadovského jediný problém, v mezidobí mezi lednovým a tímto verdiktem opět řídil přes zákaz. Byl vzat do vazby a minulý měsíc mu za to plzeňský městský soud uložil dalších pět měsíců vězení.