Muže z Plzně, který byl zadržen po velkých policejních manévrech, chce státní zástupce poslat do vězení na pět let.

Jan T. u Krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián

Po hádce s partnerkou se dostal do vyhroceného sporu se svým otcem a chtěl z domu pryč. Uchopil svého vlastního půlročního syna a křičel, že ho zabije, pokud ho nenechají odejít. S miminkem vylezl oknem, položil ho do auta a odjel. Zadržen byl po velkých policejních manévrech až po několika hodinách. Teď stanul před Krajským soudem v Plzni, státní zástupce ho chce poslat do vězení.

Jan T., jehož jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit kvůli ochraně nezletilého poškozeného, se činu dle obžaloby dopustil v ranních hodinách 2. srpna 2023. Vše začalo tím, že se v Plzni v rodinném domě pohádal s družkou Adélou D. a poté ji fyzicky napadl kvůli podezření, že je mu nevěrná. Způsobil jí hematomy na levém a pravém rameni, na krku a další zranění. „Hádka nabyla takové intenzity, až otec obviněného ze strachu o vývoj situace vyrazil dveře do pokoje. Nastala prudká hádka mezi obžalovaným a jeho otcem, obžalovaný uchopil svého šestiměsíčního syna, jehož matkou je Adéla D. a domáhal se volného odchodu, jinak syna zabije. Vzápětí na to vylezl i se synem oknem, položil ho volně na sedačku vozu BMW a odjel,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr. Následovala poměrně rozsáhlá policejní akce, při níž byl Jan T. zadržen po několika hodinách v Křimicích. Kromě toho jej obžaloba viní i z toho, že ač neměl potřebné řidičské oprávnění a navíc požil alkohol, řídil loni v květnu v Plzni motocykl, se kterým navíc havaroval. Dle znalců měl nejméně 1,3 promile.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Jan T., jehož přivedla k soudu eskorta z vazby, odmítl, že by čin spáchal. „Cítím se být nevinen. To, co je v obžalobě, není pravda, rozhodně jsem nikoho k ničemu nenutil ani nevyhrožoval, nikomu jsem nechtěl ublížit. Syna miluji, jeho narození byla nejkrásnější věc v mém životě,“ přečetl soudu ze svých poznámek Jan T. a poté odmítl odpovídat na otázky. Požádal ale, aby byl propuštěn z vazby. „Družka i rodiče mě ve vazbě pravidelně navštěvují, denně si telefonujeme. Naše vztahy jsou dobré, žili bychom s Adélou a naším synem u babičky. Byl jsem tehdy hodně ovlivněn špatnými lidmi, ale už se s nimi nebudu stýkat,“ řekl soudu Jan T. a slíbil, že se vyvaruje i drog a alkoholu, s nimiž měl v minulosti problémy. Dokonce nabídl, že je ochoten se ambulantně léčit, jen když se dostane na svobodu. Nabídl i další záruky včetně peněz.

„Chtěla bych, abyste ho pustili, plánuji s ním další život,“ apelovala na soudní senát Adéla D. Jinak ale k věci odmítla vypovídat, stejně jako rodiče obžalovaného.

V soudní síni byl přehráván záznam telefonátu Adély D. a otce obžalovaného na linku 158, v němž popisovali policistům situaci jako velmi dramatickou. „Přijeďte co nejrychleji, dělejte,“ křičela na policisty hystericky družka obžalovaného, jeho otec do telefonu volal „má novorozeně v ruce, skáče do silnice“.

Senát v čele se soudkyní Lucií Bočkovou odročil líčení na konec března, ještě předtím ale rozhodl o propuštění obžalovaného z vazby. Ta byla nahrazena písemným slibem, dohledem probačního úředníka a uložením předběžného opatření, spočívajícího v zákazu držení a užívání alkoholu a omamných a psychotropních látek. Jan T. je povinen podrobit se kdykoli na žádost policie či probačního úředníka testu. Pokud některou z podmínek poruší, skončí znovu za mřížemi.

Za braní rukojmí a přečin ohrožení pod vlivem návykové látky může jít do vězení až na 12 let, státní zástupce Richtr mu v obžalobě navrhl pětiletý nepodmíněný trest.