Malý chlapec z Plzeňska si prožil tři roky hrůzy. Macecha mu podle obžaloby např. zalepila oči a ústa a přivázala ho k posteli, jindy mu do úst dala Venušiny kuličky. A to zdaleka nebylo vše.

Markéta V. u Krajského soudu v Plzni při vynesení již třetího tamního rozsudku. | Video: Deník/Milan Kilián

Za týrání a znásilňování syna jejího partnera poslal Krajský soud v Plzni Markétu V. (29) z Plzeňska už třikrát za mříže, naposledy na čtyři roky. Žena se ale pokaždé odvolala a vždy se jí to vyplatilo. Dvakrát dosáhla zkrácení nepodmíněného trestu a napotřetí dokonce toho, že za mříže vůbec nepůjde. Odvolací Vrchní soud (VS) v Praze totiž ve čtvrtek rozhodl, že dostačující je podmíněný trest. Dospěl totiž k závěru, že se obžalovaná dopustila „jen“ týrání a nikoli ještě znásilnění.

Utrpení chlapce začalo v jeho pouhých čtyřech letech a trvalo dlouhé tři roky. „V době, kdy měla společně se svým druhem v péči jeho nezletilého syna, chlapce v přesně nezjištěném počtu případů zavřela do kumbálu a nechala ho tam, až se počural a pokakal. Výkaly a moč ho pak přinutila po sobě uklidit. V jednom případě mu lepicí páskou zalepila oči a pusu a přivázala mu ruce a nohy k posteli, až ho to bolelo. V jednom případě ho zabalila do černého gumového pytle, do pusy mu dala tzv. Venušiny kuličky, na hlavu mu dala plynovou masku,“ popsal vloni v prosinci při rozsudku předseda senátu Krajského soudu v Plzni Tomáš Mahr. Dodal, že žena ve snaze uspokojit svůj pohlavní pud také dítě různými způsoby znásilňovala.

Markéta V., jejíž jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit, při soudních líčeních téměř vše z obžaloby popřela, přiznala jen, že pořídila snímky, kde je dítě zabaleno v černém pytli, má v ústech Venušiny kuličky a podobně. „Než abych ho bila, chtěla jsem ho zklidnit. Měla to být forma trestu, dnes už vím, že špatná,“ řekla. Fotky prý pořídila, kdyby chlapec opět zlobil.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Podle známého sexuologa Petra Weisse nebyla u Markéty V. zjištěna žádná duševní porucha ani žádná sexuální deviace. Soudní znalkyně Karolína Malá, která posuzovala poškozeného chlapce, uvedla, že je věrohodný. Nemohl být podle ní naveden žádnou osobou, neboť by si vzhledem k věku nebyl schopen tyto věci zapamatovat a takto obšírně je reprodukovat.

V Plzni zazněly během uplynulých tří let hned tři rozsudky v této věci. První padl již v říjnu 2021, kdy dostala Markéta V. pětiletý nepodmíněný trest. Následovalo odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, který původní rozsudek zrušil a případ vrátil k projednání zpět do Plzně. Tamní soud předloni v květnu vynesl nový rozsudek, kde původní trest zmírnil na 4,5 roku, tedy pod zákonnou hranici trestní sazby. Po dalším odvolání věc opět řešil VS, který ji zase vrátil do Plzně, a vloni v prosinci tak zazněl rozsudek již třetí, znovu nižší. Plzeňský soud Markétu V. poslal za vydírání a znásilnění na čtyři roky do věznice s ostrahou. Nařídil jí také zaplatit odškodné ve výši 250 tisíc korun poškozenému a 50 tisíc korun jeho matce.

Proti verdiktu se odvolaly obě strany a tentokrát VS Praha již případ do Plzně nevracel, ale sám rozhodl. „Odvolací soud napadený rozsudek v celém rozsahu zrušil a znovu rozhodl tak, že obžalovaná se uznává vinnou spácháním přečinu týrání svěřené osoby, za což byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání tří roků s tím, že se výkon trestu podmíněně odkládá a stanovuje se zkušební doba v trvání pěti roků,“ informoval Deník mluvčí VS Praha Vít Tomáš s tím, že odvolání státního zástupce a poškozených byla zamítnuta. Odškodné pro dítě a jeho matku VS ponechal ve stejné výši jako krajský soud.

