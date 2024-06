Tělo oblíbeného 51letého regionálního politika se našlo v zavazadlovém prostoru ohořelého auta ve středu 4. října 2023 u Benešovic na Tachovsku. O dva týdny později zadržela zásahová jednotka v Praze a v Kralupech nad Vltavou trojici, která podle policie má jeho smrt na svědomí. „Kriminalisté zahájili trestní stíhání 40leté ženy, 43letého muže a 31letého muže, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Zdroj: Monika Šavlová

Z ústavní stížnosti a jejích příloh vyplývá, že M. H., jejíž jméno ani tvář ze zákona nyní nelze zveřejnit, po domluvě s dalšími dvěma obviněnými vylákala svého bývalého manžela do svého bytu, kde ho poslala do koupelny, načež do bytu vpustila oba spoluobviněné, kteří ho napadli a usmrtili. „Poté tělo poškozeného odvezli v jeho osobním automobilu do lesa a zapálili. Motivem stěžovatelčina jednání mělo být získání dědictví po poškozeném pro jejich syny,“ uvedla předsedkyně senátu Ústavního soudu Daniela Zemanová.

Dle nepotvrzených informací měla žena najatým vrahům slíbit přes milion korun. Muži měli starostovi prostřelit hlavu hřebem z nastřelovací pistole a způsobit i další zranění, jimž na místě podlehl.

Starosta zemřel pro peníze, zabili ho v Praze. Trojice obviněných je ve vazbě

U M. H. byla v den, kdy byla obviněna, provedena domovní prohlídka, při níž policie zajistila mimo jiné 59 kusů dvoutisícových bankovek. O několik dní později zaslala plzeňská advokátka jménem M. H. policejnímu orgánu přípis nazvaný "Žádost o ustanovení obhájce". V něm je uvedeno, že si jako obhájkyni zvolila právě ji, neboť s ní má předchozí velmi kladnou zkušenost a byla mezi nimi vybudována důvěra. Vzhledem k tomu, že je M. H. ve vazbě, byly jí při domovní prohlídce zabaveny peníze v hotovosti a budou zajištěny prostředky na jejích bankovních účtech, není v jejích možnostech zaplatit zvoleného advokáta. Žena proto požádala, aby jí byla uvedená advokátka ustanovena jako obhájce. Jenže počátkem listopadu vydal Obvodní soud pro Prahu 5 opatření, kterým ženě ustanovil obhájce z Prahy. Uvedl přitom, že stěžovatelka si obhájce nezvolila a jde o případ nutné obhajoby, pročež jí musel být ustanoven.

M. H. si podala ústavní stížnost, v níž se domáhala zrušení tohoto opatření s tím, že jím došlo k porušení jejích ústavních práv. Stěžovala si, stručně řešeno, že si v daném trestním řízení nejprve zvolila plzeňskou obhájkyni, ke které měla důvěru. Ta se účastnila všech procesních úkonů a byla tedy s danou věcí dobře seznámena. Když ale byl policií zajištěn veškerý majetek M. H., nemohla zvolené obhájkyni hradit její odměnu. Žádala tedy o její ustanovení. Soud jí však ustanovil obhájce z Prahy. Ten s ní přitom nemůže být tak v častém kontaktu jako plzeňská obhájkyně, neboť obviněná je ve vazbě na Borech.

Zadržení podezřelých z vraždy:

Zdroj: Youtube

Se svými argumenty ale M. H. neuspěla. „Protože Ústavní soud nezjistil namítané porušení základních práv stěžovatelky, dospěl k závěru, že jde o návrh zjevně neopodstatněný, a ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl,“ konstatovala Zemanová.

M. H. je obviněna ze zločinu vraždy ve třetím odstavci, hrozí jí tak odnětí svobody na 15 až 20 let či výjimečný trest. Aktuálně je ve věznici na Borech, kde nemá podle informací Deníku žádné konflikty s dozorci ani dalšími ženami ve vazbě. „Je naprosto bezproblémová,“ potvrdil Deníku zdroj z plzeňské věznice. Co se týče případu, policie se k němu v současné době nechce podle Brožové vyjadřovat, neboť na něm kriminalisté stále pracují. Podle zjištění redakce ještě nějakou dobu potrvá, než kauza doputuje k soudu, zatím nebyl ani podán návrh na podání obžaloby.