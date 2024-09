Sedmnáct let vězení navrhl v obžalobě státní zástupce pro Pavla Faira (35), který vloni v prosinci opilý ubodal v Plzni svoji družku. Muž, jenž v té době podle svých slov pil čtyři až pět lahví vodky denně a který si nyní odpykává trest za napadení policisty, se kromě toho u Krajského soudu v Plzni zpovídá i z loupeže.

Recidivista žil dle svých slov s družkou, starší o 12 let, zhruba rok. Jejich soužití ale bylo plné konfliktů. Vše vyvrcholilo vloni 6. prosince odpoledne, kdy po předchozí slovní rozepři vzal do ruky nůž o délce čepele 21 cm a ženě zasadil bodné rány do hrudníku, břicha i zad. Způsobil jí tak podle státního zástupce Martina Rykla poranění jater, kolaps plic a další zranění, jimž krátce po převozu do nemocnice podlehla. Kromě toho je Fair obžalován z toho, že svoji družku napadl již předtím. Podle obžaloby na ni zaútočil vloni v září a pak jí sebral peněženku s finanční hotovostí tisíc korun a také telefon, ve kterém měla platební kartu, ze které pak ještě vybral peníze. Kromě toho se měl vloni na jaře dopustit loupeže, když v Plzni přistoupil k Rudolfu V., vyzval ho k ukázání mobilního telefonu, pak se mu ho pokusil vzít a když dotyčný odmítal, srazil ho k zemi a dal mu pěstí. Napadený se poté zachránil útěkem.

Fair, jehož přivedla eskorta z výkonu šestnáctiměsíčního trestu, který si odpykáván v Kynšperku nad Ohří, řekl, že se cítí nevinen, byť připustil, že něco málo v obžalobě se může zakládat na pravdě. Upozornil také, že si toho moc nepamatuje, neboť od loňského února, kdy musel být operován poté, co mu družka při konfliktu polila vroucím olejem nohu, denně pil, aby přehlušil bolest. „Poslední dobou to bylo čtyři až pět lahví vodky denně, vůbec jsem nevystřízlivěl,“ řekl soudu Fair. Snahu o loupež mobilu popřel, tvrdil, že bezdomovce sice srazil k zemi, ale proto, že dělal na místě nepořádek.

Ke společnému soužití se starší ženou řekl, že zpočátku bylo vše fajn, byli zamilovaní, ale pak se začali hádat a konflikty byly stále ostřejší. „V tom září jsem jí peněženku ani mobil nevzal, vše mi dala dobrovolně, abych šel koupit chlast. Jenže já se zdržel s kamarádem a přišel opilý. Pohádali jsme se a ona mě naštvaná fackovala. Já popadl konvici a párkrát ji praštil do obličeje. Pak jsem utekl,“ líčil s tím, že konflikty vyvrcholily vloni na Mikuláše, kdy mu partnerka volala, že nemá peníze. „Půjčil jsem si od mámy a šel tam. Ona byla opilá, vyváděla, nešla ani do práce,“ popisoval. Dodal, že když partnerka vzala do ruky nůž, sebral jí ho, hodil ji na postel a bodl ji, zda jednou či třikrát, prý netuší. „Tekla jí krev, křičel jsem na ni, co jí je. Pak přišla její dcera ze školy. Držela mámě na břiše polštář a volala záchranku,“ řekl soudu Fair s tím, že následně přijela policie a byl zadržen.

Líčení bude pokračovat výslechy svědků a znalců. Fairovi hrozí až 18 let nepodmíněně. Dcera zavražděné ženy po něm navíc požaduje 2,5 milionu korun, matka a sestra mrtvé žádají po 500 tisících korunách.