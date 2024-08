Drama se v jihoplzeňském městečku odehrálo v neděli 7. dubna v podvečer. Podle lidí z okolí divoké prase uteklo z pozemku, který patří J. P., jenž tam nebydlí, ale choval tam různá zvířata. Jak Deníku řekli, měl tam i vzrostlého divočáka. „Očitý svědek viděl, jak si zvíře, které se zřejmě dostalo z chlívku, nazdvihlo chatrná vrátka a uteklo. Zkraje nevypadalo, že by bylo agresivní. Lukáš, který ho tam chodil krmit, to myslel dobře, chtěl ho nalákat na jídlo v kýblu. Jenže prase mu kýbl vyrazilo a začalo ho hnát,“ popsala Deníku žena ze sousedství. Dramatické okamžiky měla přímo před očima. „Viděla jsem, jak ho roloval, útočil mu do boku i jinam. Kutálel ho metry před sebou. Křičeli jsme na policisty, aby ho zastřelili. Byla to palba, nějakých osm ran,“ popsala dění. „Kdyby ho policisté nezastřelili, byl jsem mrtvý,“ potvrdil Deníku i napadený třiatřicetiletý Lukáš. Zhruba 80 kg vážící bachyně mu způsobila více zranění. „Třeba jablko v koleně jsem měl úplně mimo, museli mi ho dávat zpět,“ upřesnil jedno z nich.

Krajská veterinární správa Plzeňského kraje (KVS PK) nechala zastřelené zvíře vyšetřit, testy naštěstí vyloučily vzteklinu či mor prasat.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Jenže za útěk prasete a jeho útok na muže nakonec nikdo pykat nebude. „Ze strany policejního komisaře územního odboru Plzeň venkov byl případ odložen, neboť se prověřováním zjistilo, že na zranění muže neměla podíl žádná osoba a nedošlo ke spáchání trestného činu,“ uvedla nyní policejní mluvčí Eva Červenková.

Na závěry policie čekala i KVS PK. Pokud by jí policie podle slov ředitele jejího odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Richarda Bílého věc postoupila pro podezření ze spáchání přestupku, záležitostí by se zabývala. Protože se ale tak nestalo a téměř jistě ani nestane, případ veterináři řešit nebudou. „Nemáme k tomu žádný důvod, žádný podnět. Když policie svým vyšetřováním nedošla k závěru, že by mohlo jít o přestupek, nemá cenu, abychom se tím zabývali a došli ke stejnému závěru,“ konstatoval Bílý.

„Kdyby divočák napadl maminku s dítětem nebo třeba nějakého seniora, mohlo to skončit tragédií. I toho kluka pořádně potrhal, zvíře museli zastřelit. A nakonec nikdo nebude potrestán? Byť všichni ví, odkud prase uniklo? Nechápu. Ale dalo se to čekat,“ okomentoval výsledky šetření jeden z obyvatel Blovic.