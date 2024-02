Kvůli dvěma opilcům vyjížděli v sobotu odpoledne plzeňští strážníci. Jeden si ustlal v kasinu v centru města, druhý se dožadoval vstupu do obchodního centra. Když nepochodil, začal se chovat agresivně.

Městská policie Plzeň. Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

K prvnímu případu vyjížděla hlídka krátce po poledni. V provozovně kasina v centru města jeden z hostů v opilosti ulehl u hracích automatů na podlahu a nedokázal se sám zvednout. „Cestou ke služebnímu autu, které ho dopravilo k vystřízlivění na záchytku, jej strážníci museli notně podpírat. Nebylo vůbec divu, v těle mu totiž kolovalo více než 4,5 promile,“ informovala o případu mluvčí plzeňské městské policie Jana Pužmanová.

Odpoledne pak strážníci vyjížděli k obchodnímu centru v Lochotínské ulici, kam se chtěl dostat neodbytný muž pod vlivem alkoholu. Ostraha se mu sice snažila vysvětlit, že v jeho stavu ho dovnitř pustit nemůže, on tomu však nechtěl rozumět. Situace se ještě víc vyhrotila po příjezdu strážníků. „Když prováděli ověřování mužovy identity, začal být agresivní. Zčistajasna uhodil hlavou do zdi budovy a dál pokračoval ve snaze to znovu zopakovat a ublížit si. Muž výzvy strážníka, aby jednání zanechal, neuposlechl. Z toho důvodu strážník použil donucovacích prostředků včetně pout a zabránil tím jeho dalšímu konání,“ uvedla k tomuto zásahu Pužmanová.

Muže si poté převzali do péče přivolaní záchranáři, kteří ho za asistence strážníků transportovali k dalšímu vyšetření do nemocnice.