V Čechách strávil afghánský uprchlík Esmat Shirzad (25), který žije v Německu, jen pár hodin. Za tu dobu se tu stihl opít, ač je muslim a víra mu to zakazuje, a pak se pokusil v Karlových Varech zavraždit dvě náhodně vybrané ženy. Jednu pobodal a druhou rdousil a když upadla do bezvědomí, tak se na ní ještě sexuálně ukojil. Pak ji nechal polonahou ležet na mrazu. Krajský soud v Plzni ho za to poslal na 22 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Cizinec, který si trest odpykává na Mírově, se s tím ale nehodlá smířit a když neuspěl s odvoláním u Vrchního soudu v Praze, podal si dokonce ústavní stížnost. V té argumentoval mimo jiné tím, že soudy porušily jeho právo na spravedlivý proces, když nepřihlédly k tomu, že v Německu je asimilovaný, má tam dobrou pověst a nebyl tam trestán. A také tím, že trest je zcela nepřiměřený tomu, co udělal.

Shirzad se na konci roku 2021 rozhodl, že s kamarády vydá do Čech, aby tam oslavil příchod Nového roku i svoje narozeniny, které má první lednový den. Skončili v Karlových Varech. „Koupili jsme si litrovku vodky v supermarketu a vypili ji na hotelu. Pak jsme šli do klubu, kde jsme se bavili. Pili jsme a tancovali,“ řekl plzeňskému soudu Shirzad.

Zdroj: Deník/ Milan Kilián

Jeho řádění začalo po třetí hodině ráno. Nejprve zaútočil na tehdy 37letou N. O. Zavíracím nožem ji třikrát bodl do horní poloviny těla. Jedna rána zasáhla osrdečník, druhá způsobila masivní krvácení z jater do dutiny břišní a třetí mířila do prsu. Ženě se naštěstí podařilo z místa utéci a doběhnout do nedaleké restaurace, kde požádala o pomoc a poté upadla do bezvědomí. Okamžitě byla převezena do nemocnice a operována. „Tímto lékařským zákrokem byla odvrácena její smrt,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.

Zhruba o hodinu později zaútočil migrant na 18letou V. K. Chtěl po ní sex, ohrožoval ji nožem. Když chtěla utéci, chytil ji a rdousil rukama až do bezvědomí. Pak ji svlékl, osahával na obnaženém těle a při tom se pohlavně uspokojoval až do svého vyvrcholení. Pak ji na místě ve velmi chladném počasí nechal polonahou ležet a odešel. Pomoc dívka vyhledala až po desítkách minut, kdy se probrala.

Shirzad soudu řekl, že si nic z toho nevybavuje a že si nepamatuje ani jednu z žen.

Senát plzeňského soudu v čele se soudkyní Helenou Przybylovou uložil Shirzadovi za dvojnásobný pokus vraždy a pokus znásilnění výjimečný trest 22 let ve věznici se zvýšenou ostrahou a následné vyhoštění ze země na dobu neurčitou. Shirzad se odvolal, ale Vrchní soud v Praze jeho odvolání zamítl jako nedůvodné.

Obrátil se proto na Ústavní soud (ÚS). „Stěžovatel nesouhlasí s výší uloženého trestu, která podle něj výrazně překračuje potřebu individuální i všeobecné prevence, není ku prospěchu ani poškozeným ženám a stěžovateli se jeví jako zcela nepřiměřená. K tomu stěžovatel uvádí, že je osobou dosud bezúhonnou a oba stíhané skutky zůstaly ve stádiu pokusu,“ informovala předsedkyně senátu ÚS Daniela Zemanová. Doplnila, že Shirzad má za to, že v dosavadním řízení bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces, neboť soudy nehodnotily jeho osobu ani provedené důkazy nestranně a pominuly důkazy předložené obhajobou. Konkrétně důkazy, kterými chtěl doložit svou asimilaci a dobrou pověst v Německu i to, že dosud nebyl trestán. „Stěžovatel dále opakuje, že se na průběh inkriminované noci nepamatuje, neví, co kde a jak dělal, a sám se zdráhal uvěřit tomu, že se dopustil jednání, které je mu kladeno za vinu. Soudy podle stěžovatele opomíjí možnost, že jeho amnézie na dobu, kdy došlo k útokům na obě ženy, může mít původ právě v tom, že psychika stěžovatele podvědomě blokuje vzpomínku na takové jeho jednání, které je v rozporu s jeho morálkou,“ doplnila Zemanová.

Ústavní soud ale neshledal, že by byla porušena Shirzadova ústavně zaručená práva a ústavní stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou. Konstatoval, že trest odnětí svobody ve výměře 22 let byl uložen v rámci zákonné sazby a že soudy postupovaly dle zákona. Připomněl také, že obě ženy přežily jen díky šťastné náhodě. „Soudy rovněž vzaly v potaz závažné dopady trestné činnosti na obě poškozené, které po útocích trpí psychickými problémy, jež podstatným způsobem omezují jejich osobní a společenský život,“ uvedla Zemanová. Připomněla také brutalitu útoku a absenci sebereflexe obžalovaného.